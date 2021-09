Viral Video Taliban Menggantung Orang dengan Helikopter AS, Ini Faktanya

Jakarta, Beritasatu.com – Sebuah video pendek menampilkan sosok manusia tergantung di helikopter yang sedang terbang di Kandahar, Afghanistan, viral. Klip video tersebut disertai teks, Taliban menggantung orang menggunakan helikoper di Kandahar. Pada kenyataannya tidak demikian.

Video yang diambil dari darat dengan jarak cukup jauh dan tampaknya bukan dengan kamera profesional ini sekilas menampakkan seseorang benar-benar digantung di Black Hawk, helikopter legendaris Amerika.

Ditambah teks yang disangkut pautkan dengan kelompok Taliban di Afghanistan yang selama ini digambarkan bengis, video ini cukup menarik minat orang untuk menyaksikannya dan ikut menyebarkannya. Cek fakta USA Today menyebut video tersebut dilihat 2,6 juta kali hanya dalam sehari.



Tangkapan layar heli Black Hawk dengan sosok tak jelas yang bergelantung.

Fantasi orang yang melihat klip tersebut bisa bermacam ragam, termasuk kengerian bila kelompok Taliban sudah menguasai alat perang yang ditinggalkan tentara Amerika sehingga bisa menerbangkan heli seharga Rp 88,5 miliar itu demi menggantung seseorang. Apalagi ada narasi yang menyebut bahwa sosok yang digantung tersebut adalah seorang penerjemah AS.

Seperti dikutip The Sun, klip itu awalnya diunggah oleh akun Twitter bernama Talib Times, sebuah halaman yang mengklaim sebagai sumber berita resmi untuk Imarah Islam.

"Angkatan Udara kami! Pada saat ini, helikopter angkatan udara Imarah Islam terbang di atas kota Kandahar dan berpatroli di kota itu," tulis tweet itu.

Sedangkan menurut laporan USA Today, klip 12 detik itu menunjukkan sebuah helikopter di Afghanistan melayang di atas gedung-gedung. Kemudian, video diperbesar untuk menunjukkan apa yang tampak seperti seseorang yang tergantung di helikopter dengan tali. Namun sosok itu tidak jelas.

Akun twitter Old Holborn, mengunggahnya pada 30 Agustus 2021 lalu dengan teks "Taliban menggantung seseorang dari helikopter di Kandahar."

Klip itu, menurut USA Today, awalnya di-tweet oleh seorang ahli kontraterorisme yang dia sendiri mengatakan tidak yakin apa yang digambarkan dalam video itu.

Cuitan itu telah mengumpulkan lebih dari 2,6 juta tampilan hanya dalam satu hari. Dari sanalah klaim bahwa Taliban menggunakan helikopter AS untuk menggantung seseorang, tersebar di media sosial.

Betapa mudahnya hoax menyebar tergambar dari mereka yang percaya tanpa mengecek kebenarannya. Tak kurang Senator Ted Cruz dan Dan Crenshaw, keduanya dari Partai Republik dari Texas, ikut membagikan klip Old Holborn di Twitter.

Afghan pilot flying this is someone I have known over the years. He was trained in the US and UAE, he confirmed to me that he flew the Blackhawk helicopter. Taliban fighter seen here was trying to install Taliban flag from air but it didn’t work in the end. https://t.co/wnF8ep1zEl