Frekuensi Bencana Akibat Cuaca Meningkat Lima Kali Lipat

Jenewa, Beritasatu.com- Frekuensi bencana alam akibat cuaca yang melanda dunia meningkat empat hingga lima kali lebih sering. Seperti dilaporkan AP, Kamis (1/9/2021), bencana menyebabkan kerusakan tujuh kali lebih banyak daripada tahun 1970-an.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bencana ini membunuh jauh lebih sedikit orang. Pada 1970-an dan 1980-an, bencana membunuh rata-rata sekitar 170 orang per hari di seluruh dunia.

Pada tahun 2010, menurut badan cuaca PBB, jumlah korban yang turun menjadi sekitar 40 orang per hari. Kondisi itu disampaikan dalam satu laporan pada Rabu (1/9) yang mencatat lebih dari 11.000 bencana cuaca dalam setengah abad terakhir.

Laporan itu muncul saat musim panas yang dipenuhi bencana secara global, termasuk banjir mematikan di Jerman dan gelombang panas di Mediterania. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dilanda Badai Ida yang kuat dan serangan kebakaran hutan yang diperburuk oleh kekeringan.

“Kabar baiknya adalah kita dapat meminimalkan jumlah korban begitu kita mulai mengalami peningkatan jumlah bencana: gelombang panas, peristiwa banjir, kekeringan, dan terutama badai tropis yang intens seperti Ida, yang baru-baru ini melanda Louisiana dan Mississippi di Amerika Serikat,” kata Petteri Taalas, Sekretaris Jenderal WMO, saat konferensi pers.

“Tetapi kabar buruknya adalah kerugian ekonomi telah berkembang sangat pesat dan pertumbuhan ini seharusnya terus berlanjut. Kita akan melihat lebih banyak iklim ekstrem karena perubahan iklim, dan tren negatif dalam iklim ini akan berlanjut selama beberapa dekade mendatang,” tambahnya.

Menurut laporan WMO, pada 1970-an, dunia rata-rata mengalami 711 bencana cuaca per tahun. Tetapi dari tahun 2000 hingga 2009, bencana meningkat menjadi 3.536 per tahun atau hampir 10 per hari. Laporan tersebut menggunakan data dari Pusat Penelitian Epidemiologi Bencana di Belgia. Disebutkan pula, jumlah rata-rata bencana tahunan turun sedikit pada 2010-an menjadi 3.165 kejadian.

Sebagian besar kematian dan kerusakan selama 50 tahun bencana cuaca berasal dari badai, banjir dan kekeringan.

Lebih dari 90% dari lebih dari 2 juta kematian terjadi dalam apa yang dikategorikan PBB sebagai negara berkembang, sementara hampir 60% kerusakan ekonomi terjadi di negara-negara kaya.

Pada 1970-an, bencana cuaca menelan kerugian sekitar US$ 175 miliar (Rp 2.494 triliun) secara global, bila disesuaikan dengan dolar 2019, menurut temuan PBB. Itu meningkat menjadi US$ 1,38 triliun (Rp 19.670 triliun ) untuk periode 2010 hingga 2019.

Menurut pejabat bencana dan cuaca PBB, kondisi yang mendorong kehancuran dalam bencana adalah semakin banyak orang pindah ke daerah berbahaya karena perubahan iklim membuat bencana cuaca lebih kuat dan lebih sering. Sementara itu, para ahli mengatakan, peringatan dan kesiapsiagaan cuaca yang lebih baik dapat mengurangi jumlah kematian.

