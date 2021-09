Kepada Tiongkok, AS Sebut Perubahan Iklim Bukan Senjata Geostrategis

Jumat, 3 September 2021 | 11:08 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Perseteruan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS) telah melebar ke upaya menghentikan pemanasan global. Tapi seperti dilaporkan nytimes, Kamis (2/9/2021), Duta Iklim AS John Kerry menyebut perubahan iklim bukanlah senjata geostrategis.

Ketegangan yang meningkat antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah tumpah ke dalam pembicaraan mereka mengenai bagaimana menghentikan pemanasan global agar tidak mencapai tingkat bencana. Sebelumnya pejabat Tiongkok memperingatkan Kerry bahwa niat buruk politik dapat merusak kerja sama.

Kerry tampil pada Kamis (2/9) dari diskusi selama 2 1/2 hari di kota utara Tianjin, di sana para pemimpin Tiongkok membuat apa yang disebut sebagai komentar "runcing" tentang hubungan yang memburuk. Kepada para pejabat Tiongkok, Kerry mengatakan bahwa dia fokus untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim.

"Tanggapan saya kepada mereka adalah, 'Hei, lihat, iklim tidak ideologis. Ini bukan partisan, itu bukan senjata atau alat geostrategis, dan tentu saja bukan politik sehari-hari. Ini tantangan global, bukan bilateral,'" kata mantan menteri luar negeri AS itu saat dihubungi wartawan.

Menurut Kerry, dalam hal mengatasi perubahan iklim, AS menduga Tiongkok bisa berbuat lebih banyak.

Kerry mengatakan dia dan Duta Iklim dari Tiongkok Xie Zhenhua setuju untuk bertemu lagi sebelum negosiasi internasional di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021.

Para pemimpin dari hampir 200 negara akan mencoba menyepakati upaya intensif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan uang untuk membantu negara-negara termiskin bersiap menghadapi dampak pemanasan global.

Harapan untuk terobosan di Glasgow sangat bergantung pada apakah Tiongkok dan Amerika Serikat, dua penghasil polusi pemanasan planet terbesar, dapat membangun momentum.

Kerry mengatakan para pemimpin Tiongkok menjelaskan kepadanya tentang rencana pengurangan emisi. Tetapi dia menambahkan bahwa upaya apa pun tidak akan cukup selama Tiongkok terus membangun pembangkit listrik tenaga batu bara yang paling bertanggung jawab atas emisi pemanasan planet.

Membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri merupakan titik saat para ilmuwan mengatakan efek dari perubahan iklim akan menjadi bencana besar dan tidak dapat diubah . Menurut Kerry, membatasi pembatasan global membutuhkan perubahan haluan yang dramatis dari lintasan batu bara Tiongkok.

"Tak perlu dikatakan lagi, menambahkan sekitar 200 gigawatt batu bara selama lima tahun terakhir, dan sekarang 200 atau lebih yang datang daring dalam tahap perencanaan, jika itu membuahkan hasil akan benar-benar membatalkan kemampuan seluruh dunia untuk mencapai batas 1,5 derajat. Pertaruhannya sangat tinggi," katanya.

Hubungan antara Beijing dan Washington telah berubah menjadi dendam atas perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim, perampasan hak asasi manusia di Hong Kong, dan dukungan AS untuk Taiwan.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, memperingatkan Kerry bahwa antagonisme dari Amerika Serikat di bidang hak asasi manusia dan lainnya dapat melumpuhkan kerja sama iklim.

"Amerika Serikat harus berhenti menganggap Tiongkok sebagai ancaman dan musuh," kata Wang kepada Kerry, menurut kementerian luar negeri Tiongkok.

Kerja antara kedua negara tentang perubahan iklim, kata wang, "tidak mungkin dipisahkan" dari ketegangan geopolitik lainnya.

"Pihak AS berharap bahwa kerja sama iklim dapat menjadi 'oasis' dalam hubungan Tiongkok-AS, tetapi jika 'oasis' itu dikelilingi oleh gurun, cepat atau lambat oasis itu juga akan menjadi penggurunan," tambah Wang.

