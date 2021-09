Setidaknya 44 Tewas dalam Banjir Bandang New York

Bandara LaGuardia John F Kennedy,

Sabtu, 4 September 2021 | 09:42 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Seorang pengendara mobil melalui jalan tol yang banjir di Brooklyn, New York, AS pada Kamis 2 September 2021, saat banjir bandang akibat badai Ida. (Foto: AFP/Getty Images)

New York, Beritasatu.com - Banjir bandang yang disebabkan oleh sisa-sisa Badai Ida menewaskan sedikitnya 44 orang dalam satu malam, di empat negara bagian timur laut Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, beberapa orang tewas di ruang bawah tanah selama cuaca yang disebut bersejarah oleh pejabat setempat. Pihaknya menyalahkan perubahan iklim atas bencana tersebut.

Rekor curah hujan memicu peringatan darurat banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya di New York. Banjir mengubah jalan-jalan menjadi sungai dan menutup layanan kereta bawah tanah saat air mengalir dari platform ke rel.

"Saya berusia 50 tahun dan saya belum pernah melihat hujan sebanyak itu," kata Metodija Mihajlov, Kamis (2/9/2021) waktu setempat. Ruang bawah tanah dari restoran miliknya di Manhattan dibanjiri air sekitar 7,5 sentimeter.

"Rasanya seperti tinggal di hutan, seperti hujan tropis. Luar biasa. Semuanya jadi aneh tahun ini," katanya kepada AFP.

Ratusan penerbangan dibatalkan di Bandara LaGuardia John F Kennedy, serta di Newark dengan video viral yang beredar menunjukkan terminal tergenang air hujan.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan keadaan darurat di negara bagian New York dan New Jersey pada Kamis. Ia memerintahkan badan manajemen bencana federal untuk mengoordinasikan upaya bantuan dan memberikan dukungan darurat.

Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) diberi mandat untuk mengidentifikasi, memobilisasi, dan menyediakan pengadaan atas kebijakannya sendiri, peralatan serta sumber daya yang diperlukan untuk meringankan dampak keadaan darurat," kata Gedung Putih dalam sebuah penyataan.

Sebelumnya, Biden telah menyampaikan rencana kunjungan ke negara bagian selatan Louisiana, tempat Badai Ida menghancurkan bangunan dan memadamkan listrik di lebih dari satu juta rumah. "Kita semua bersama-sama. Bangsa ini siap membantu," kata dia.

Peristiwa Bersejarah

Banjir menutup jalan-jalan utama di seluruh wilayah New Jersey dan New York, termasuk Manhattan, Bronx, dan Queens. Mobil-mobil terendam air dan pemadam kebakaran bekerja menyelamatkan ratusan orang yang terjebak.

Sedikitnya 23 orang tewas di New Jersey, kata Gubernur Phil Murphy kepada wartawan. "Mayoritas kematian ini adalah individu yang terjebak dalam kendaraan mereka," jelasnya.

Seorang polisi negara bagian tewas di negara bagian tetangga Connecticut. Tiga belas orang tewas di New York City, termasuk 11 orang yang tidak dapat melarikan diri dari ruang bawah tanah mereka, menurut pernyataan dari kepolisian. Korban berkisar dari usia tahun dua hingga 86 tahun.

"Di antara orang-orang yang paling berisiko selama banjir bandang di sini adalah mereka yang tinggal di tinggal bawah tanah, yang tidak memenuhi kode keselamatan yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Ini adalah kelas pekerja, imigran, dan orang-orang, serta keluarga berpenghasilan rendah," jelas anggota parlemen Alexandria Ocasio-Cortez lewat unggahan di media sosial Twitter.

Tiga orang meninggal di wilayah pinggiran New York Westchester. Empat orang lainnya meninggal di Montgomery County di luar wilayah Philadelphia, Pennsylvania, menurut konfirmasi pejabat setempat.

Badai Ida merintis jejak kehancuran di wilayah utara AS setelah menghantam Louisiana selama akhir pekan lalu, membawa dampak banjir dan angin puting beliung yang parah.

"Kita mengalami peristiwa cuaca bersejarah malam ini dengan hujan yang memecahkan rekor di seluruh kota, banjir brutal, dan kondisi berbahaya di jalanan kita," ujar Wali Kota New York Bill de Blasio pada Rabu (1/9) malam waktu setempat.

Layanan Cuaca Nasional (NWS) mengeluarkan peringatan banjir bandang darurat pertama untuk New York, mendesak penduduk pindah ke tempat yang lebih tinggi.

"Anda tidak tahu seberapa dalam airnya dan itu terlalu berbahaya," jelas NWS cabang New York dalam sebuah unggahan di Twitter.

NWS mencatat 8 sentimeter curah hujan di Central Park hanya dalam satu jam, mengalahkan rekor yang ditetapkan bulan lalu selama Badai Henri.

Pertandingan AS Terbuka juga dihentikan saat angin kencang dan hujan bertiup di bawah sudut-sudut atap Stadion Louis Armstrong.

Ancaman Tornado Berkepanjangan

Warga New York terbangun dengan langit biru cerah saat kota itu kembali hidup. Penduduk mulai memindahkan cabang-cabang pohon yang tumbang dari jalanan dan layanan kereta bawah tanah perlahan dibuka.

Pada Kamis malam, sekitar 38.000 rumah di Pennsylvania, 24.000 di New Jersey, dan 12.000 di New York tanpa listrik, menurut situs poweroutage.us.

Badai seperti itu jarang menyerang pesisir timur laut Amerika. Namun badai terjadi karena lapisan permukaan lautan menghangat akibat perubahan iklim.

Pemanasan menyebabkan angin topan menjadi lebih kuat dan membawa lebih banyak air, menjadi ancaman yang meningkat bagi komunitas pesisir dunia, kata para ilmuwan.

"Pemanasan global ada di depan kita dan itu akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk, kecuali kita melakukan sesuatu untuk itu," tutur senator Demokrat Chuck Schumer.

Di Annapolis, 50 kilometer dari Washington, tornado merobohkan pepohonan dan merobohkan tiang-tiang listrik.

NWS memperingatkan ancaman tornado akan tetap ada. Peringatan tornado berlaku untuk beberapa bagian di Connecticut selatan, utara New Jersey, dan selatan New York saat Badai Ida menuju utara melalui New England.

Tornado melanda tujuan wisata populer Cape Cod, Massachusetts, pada Kamis malam. (afp/eld)

