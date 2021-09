Perubahan Iklim Dituding Penyebab Banjir Mematikan di Timur Laut AS

Sabtu, 4 September 2021 | 15:30 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Seorang pengendara mobil melalui jalan tol yang banjir di Brooklyn, New York, AS pada Kamis 2 September 2021, saat banjir bandang akibat badai Ida. (Foto: AFP/Getty Images)

New York, Beritasatu.com - Perubahan iklim dan infrastruktur yang tak siap dituding jadi penyebab besarnya skala dampak dari banjir yang melanda Kota New York. Hal ini merupakan dampak sisa-sisa Badai Ida saat menyapu timur laut AS, dan menewaskan sedikitnya 47 orang.

"Kita berada di dunia yang sama sekali berbeda," kata Wali Kota New York Bill de Blasio setelah banjir bandang. "Ini adalah tantangan yang berbeda".

Hujan deras yang mengubah jalan menjadi sungai dan menutup layanan kereta bawah tanah saat air mengalir ke rel. Hampir selusin orang tenggelam di apartemen bawah tanah.

Cuaca ekstrem, ditambah dengan kurangnya persiapan menghadapi bencana, membuat kota terbesar di Amerika Serikat itu mencapai titik puncaknya.

"Tidak mengherankan bahwa kota ini tampaknya runtuh setiap kali ada badai besar," kata Jonathan Bowles, direktur eksekutif dari lembaga think-tank Center for an Urban Future.

"Infrastruktur kota tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang dialami New York dalam beberapa dekade terakhir, apalagi meningkatnya keganasan badai, dan naiknya permukaan laut yang datang dengan perubahan iklim," kata Bowles.

Meskipun ada banyak investasi dalam proyek-proyek besar, stasiun kereta api, bandara, jembatan baru, lebih sedikit dana untuk proyek-proyek "tidak seksi" seperti saluran pembuangan dan saluran air, katanya.

Nicole Gelinas, pakar ekonomi perkotaan di Institut Manhattan, lembaga pemikir lainnya, mengatakan infrastruktur New York tidak dibangun untuk tujuh inci curah hujan dalam beberapa jam.

Saluran untuk sistem saluran pembuangan kota tersumbat, kata Gelinas, dan tidak ada cukup ruang hijau untuk menampung sebagian air sebelum mengalir ke saluran pembuangan.

"Jadi beberapa jalan ini, menjadi kanal ketika ada badai besar".

New York, New Jersey dan Pennsylvania adalah yang paling parah terkena dampak Ida, yang melanda negara bagian selatan Louisiana dan Pantai Teluk awal pekan ini sebelum menyapu timur laut.

Presiden AS Joe Biden, yang menjadikan ancaman dari perubahan iklim sebagai prioritas, terbang ke Louisiana, di mana lebih dari 800.000 orang tetap tanpa listrik setelah Ida mendarat sebagai badai Kategori 4.

Dia mengatakan, perbaikan mahal pada sistem tanggul di sekitar New Orleans setelah Badai Katrina yang jauh lebih mematikan pada tahun 2005 telah membuktikan nilai mereka dalam mencegah kerusakan yang lebih besar kali ini.

Demikian pula proyek infrastruktur transformatif, bukan hanya membangun kembali, harus menjadi norma baru, katanya, mendorong pengesahan RUU infrastruktur raksasa senilai US$3,5 triliun di Kongres.

"Hal-hal telah berubah begitu drastis dalam hal lingkungan, Anda telah melewati ambang batas tertentu," katanya.

"Anda tidak dapat membangun kembali jalan, jalan raya, atau jembatan seperti sebelumnya".

Gubernur New Jersey Phil Murphy mengatakan Badai Ida telah menyebabkan 25 orang tewas di negara bagiannya, kebanyakan dari mereka individu yang terjebak dalam kendaraan mereka.

Tiga belas kematian dilaporkan di New York, termasuk 11 korban yang tidak dapat melarikan diri dari ruang bawah tanah mereka, kata polisi.

Tiga orang tewas di pinggiran New York Westchester, sementara lima lainnya tewas di Pennsylvania dan seorang polisi negara bagian di Connecticut, kata para pejabat.

Sumber: AFP