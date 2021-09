Komodo dan Dua Spesies Hiu Masuk Daftar Satwa Terancam Punah

Minggu, 5 September 2021 | 12:14 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Marseille, Beritasatu.com- Komodo Indonesia masuk dalam “daftar merah” satwa liar yang terancam punah oleh International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Seperti dilaporkan AFP, Sabtu (54/9/2021), komodo disebut terperangkap di habitat pulau yang semakin sempit oleh naiknya permukaan air laut.

Daftar Merah satwa liar yang juga memperingatkan penangkapan ikan berlebihan mengancam hampir dua dari lima hiu dengan kepunahan. Sekitar 28% dari 138.000 spesies yang dinilai oleh IUCN untuk daftar pantauan kelangsungan hidupnya kini terancam punah di alam liar selama. Hal itu terjadi karena dampak destruktif aktivitas manusia terhadap alam semakin dalam.

Sementara itu, survei hiu dan pari paling komprehensif yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa 37% dari 1.200 spesies yang dievaluasi sekarang diklasifikasikan sebagai terancam punah secara langsung, termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: "rentan", "terancam punah" atau "sangat terancam punah".

“Hiu adalah spesies ketiga yang lebih berisiko daripada hanya tujuh tahun lalu,” kata Profesor Universitas Simon Fraser Nicholas Dulvy, penulis utama studi yang diterbitkan pada Senin (30/8) yang mendukung penilaian Daftar Merah.

"Status konservasi kelompok secara keseluruhan terus memburuk, dan risiko kepunahan secara keseluruhan meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan," katanya kepada AFP.

Lima spesies ikan hiu todak - yang moncong bergeriginya tersangkut di alat tangkap yang dibuang - dan hiu mako sirip pendek yang ikonik termasuk di antara yang paling terancam.

Pembaruan terbaru dari “Daftar Merah” untuk Spesies Terancam Punah juga menyoroti potensi restorasi. Empat spesies ikan tuna komersial keluar dari kepunahan setelah satu dekade upaya untuk mengekang eksploitasi berlebihan.

Pemulihan paling spektakuler terlihat pada tuna sirip biru Atlantik, yang melompat dari "terancam punah" di tiga kategori ke zona aman "paling tidak diperhatikan". Spesies tuna sirip biru merupakan andalan menu sushi kelas atas di Jepang. Spesies ini terakhir dinilai pada tahun 2011.

"Penilaian Daftar Merah ini menunjukkan betapa eratnya kehidupan dan mata pencaharian kita terkait dengan keanekaragaman hayati," kata Direktur Jenderal IUCN Bruno Oberle.

Pesan utama dari Kongres IUCN, yang berlangsung di kota Prancis, Marseille, adalah bahwa hilangnya spesies dan perusakan ekosistem merupakan ancaman eksistensial yang tidak kalah pentingnya dengan pemanasan global.

Pada saat yang sama, perubahan iklim itu sendiri memberikan bayangan yang lebih gelap daripada sebelumnya pada masa depan banyak spesies, terutama hewan dan tumbuhan endemik yang hidup secara unik di pulau-pulau kecil atau di titik-titik keanekaragaman hayati tertentu.

Komodo serupa kadal hidup terbesar di dunia, hanya ditemukan di Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai Warisan Dunia dan Flores yang berdekatan.

“Spesies semakin terancam oleh dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan laut diperkirakan akan menyusutkan habitat kecilnya setidaknya 30 persen selama 45 tahun ke depan,” kata IUCN.

Di luar kawasan lindung, kemunduran yang menakutkan juga dengan cepat kehilangan pijakan saat jejak manusia meluas.

"Gagasan bahwa hewan prasejarah ini telah bergerak satu langkah lebih dekat ke kepunahan sebagian karena perubahan iklim sangat menakutkan," kata Andrew Terry, Direktur Konservasi di Zoological Society of London.

Terry menambahkan penurunan spesies adalah seruan keras agar alam ditempatkan di jantung semua pengambilan keputusan pada pembicaraan iklim PBB yang genting di Glasgow.

Sumber: BeritaSatu.com