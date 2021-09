Denmark Larang Masuk Turis AS yang Tidak Divaksinasi Covid

Minggu, 5 September 2021 | 12:48 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kopenhagen, Beritasatu.com- Denmark melarang masuk turis Amerika Serikat (AS) yang tidak divaksinasi Covid-19. Seperti dilaporkan USA Today, Sabtu (4/9/2021), Denmark bergabung dengan daftar negara anggota Uni Eropa (UE) yang semakin banyak yang memperketat pembatasan perjalanan ketika kasus Covid-19 meningkat.

Perubahan itu terjadi setelah Denmark memindahkan AS ke kategori penasihat perjalanan "oranye" pada hari Sabtu. Sebelumnya, turis AS bisa masuk ke Denmark dengan menunjukkan tes virus corona negatif atau bukti pemulihan.

Persyaratan masuk Denmark tidak berubah untuk pelancong AS yang divaksinasi lengkap, dan masih dibebaskan dari persyaratan pengujian dan karantina.

Denmark tidak sendirian dalam memperketat pembatasan masuk bagi wisatawan AS. Belanda, negara anggota UE lainnya, pada Sabtu (4/9) mulai memberlakukan periode karantina untuk pelancong AS yang divaksinasi dan melarang masuk di antara pelancong yang tidak divaksinasi. Bulgaria mengumumkan akan melarang perjalanan dari AS dan Italia menambahkan persyaratan pengujian dan isolasi diri untuk pelancong AS.

Persyaratan baru datang setelah keputusan UE untuk mengeluarkan AS dari daftar perjalanan amannya, yang mengisyaratkan kepada negara-negara anggota bahwa mereka tidak boleh lagi melonggarkan pembatasan perjalanan yang tidak penting bagi orang-orang dari AS di tengah lonjakan terbaru dalam kasus Covid-19 .

Pada Jumat, rata-rata pergerakan tujuh hari dari kasus Covid-19 baru di AS adalah 153.246 kasus dengan hampir 53% populasi divaksinasi penuh, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.

Denmark memindahkan Amerika Serikat ke kategori imbauan perjalanan "oranye" pada Sabtu, memperketat persyaratan masuk sehingga wisatawan dari AS tidak dapat lagi memasuki negara itu hanya dengan menunjukkan tes virus corona negatif atau bukti pemulihan. Negara-negara anggota UE lainnya masih menyambut turis AS.

Portugal berencana untuk tetap terbuka untuk turis AS, dan Marion Fourestier, juru bicara Badan Pengembangan Pariwisata Prancis, mengatakan kepada USA Today Jumat bahwa pemerintah Prancis “tidak memiliki rencana segera untuk menghapus AS dari Daftar Hijaunya.”

Menurut situs web bersama otoritas Denmark, beberapa orang yang tidak divaksinasi dari AS masih dapat memasuki Denmark dengan bukti tes Covid-19 yang negatif tetapi harus memiliki “tujuan yang layak” seperti pekerjaan, sekolah, atau masalah hukum.

Jika sebelumnya tidak terinfeksi oleh virus, para pelancong ini juga perlu melakukan tes virus corona baik sebelum dan sesudah memasuki negara itu. Pelancong harus isolasi mandiri hingga 10 hari setelah kedatangan, dan mengakhiri isolasi pada hari keempat dengan hasil tes virus corona negatif.

Pelancong AS yang menghadiri pertemuan bisnis di Denmark dan anak-anak di bawah 18 tahun dibebaskan dari periode isolasi diri. CDC telah menetapkan Denmark sebagai tujuan "Tingkat 3: Covid-19 Tinggi" dan menyatakan pelancong yang tidak divaksinasi harus menghindari mengunjungi Denmark.

Sumber: BeritaSatu.com