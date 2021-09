Lancarkan Kudeta, Militer Guinea Sekap Presiden Conde

Senin, 6 September 2021 | 08:59 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Conakry, Beritasatu.com- Militer Guinea melancarkan kudeta dan menyekap Presiden Alpha Conde pada Minggu (5/9/2021). Seperti dilaporkan AP, peristiwa itu dimulai baku tembak berjam-jam di dekat istana Conakry. Tak lama, militer menyampaikan pemerintah Guinea telah dibubarkan.

Perbatasan negara ditutup dan konstitusi Guinea dinyatakan tidak sah dalam pengumuman yang dibacakan di televisi negara oleh Kolonel Angkatan Darat Mamadi Doumbouya.

“Tugas seorang tentara adalah menyelamatkan negara,” katanya kepada rakyat Guinea.

Sejauh ini, tidak segera diketahui berapa banyak dukungan yang dimiliki Doumbouya di dalam militer atau apakah tentara lain yang setia kepada presiden lebih dari satu dekade yang mungkin berusaha untuk merebut kembali kendali.

Blok regional Afrika Barat yang dikenal sebagai ECOWAS dengan cepat mengutuk perkembangan tersebut. ECOWWAS mengancam sanksi jika Conde tidak segera dibebaskan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menulis di Twitter bahwa dia sangat mengutuk setiap pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata.

Keberadaan Conde tidak diketahui selama berjam-jam setelah pertempuran sengit hari Minggu di pusat kota Conakry sampai sebuah video muncul yang menunjukkan pemimpin berusia 83 tahun itu lelah dan kusut dalam tahanan militer.

Tidak segera diketahui kapan atau di mana video itu diambil, meskipun suara seorang tentara terdengar bertanya kepada Conde apakah para putschist telah menyakitinya dengan cara apa pun.

Doumbouya, komandan unit pasukan khusus tentara, kemudian berbicara kepada bangsa dari markas besar televisi negara, terbungkus bendera Guinea dengan sekitar setengah lusin tentara lainnya diapit di sisinya.

“Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang. Kami akan titipkan kepada masyarakat,” kata Doumbouya tanpa menyebut nama Conde.

Doumbouya kemudian mengonfirmasi ke televisi France 24 bahwa Conde berada di "tempat aman" dan telah menemui dokter.

Kepada The Associated Press, seorang mantan diplomat AS di Conakry mengonfirmasi bahwa presiden telah ditahan oleh para putschist. Diplomat, yang melakukan kontak dengan pejabat Guinea, berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.

Conde pernah mengatakan bahwa batasan masa jabatan tidak berlaku untuknya. Setelah berkuasa selama lebih dari satu dekade, popularitas Conde merosot sejak ia mencari masa jabatan ketiga tahun lalu. Perkembangan dramatis hari Minggu menggarisbawahi bagaimana perbedaan pendapat telah meningkat di dalam militer juga terjadi.

Dalam pidato Minggu, Doumbouya meminta tentara lain "untuk menempatkan diri mereka di pihak orang-orang" dan tinggal di barak mereka. Kolonel angkatan darat mengatakan bertindak demi kepentingan terbaik bangsa, dengan alasan kurangnya kemajuan ekonomi oleh para pemimpin sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1958.

“Jika Anda melihat keadaan jalan kami, jika Anda melihat keadaan rumah sakit kami, Anda menyadari bahwa setelah 72 tahun, inilah saatnya untuk bangun. Kita harus bangun,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com