Ekspor Tiongkok Melesat Berkat Pemulihan Ekonomi Global

Beijing, Beritasatu.com - Ekspor Tiongkok bulan Agustus tumbuh pesat di atas prediksi analis, berkat pemulihan permintaan global di tengah pandemi Covid-19.

Ekspor dari negara pengekspor terbesar dunia itu naik 25,6% di bulan Agustus 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor juga naik 19,3% dibandingkan bulan Juli. Survei analis Reuters memperkirakan ekspor tumbuh 17,1%.

Sementara impor naik 33,1% pada bulan Agustus secara year on year, lebih tinggi dari survei Reuters di 26,8%. Impor juga naik 28,1% dibandingkan Juli.

Tiongkok mencatat surplus neraca perdagangan US$ 58,34 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus US$ 56,58 miliar bulan Juli dan dibandingkan survei Reuters di US$ 51,05 miliar.

Penutupan Pelabuhan Ningbo selama dua minggu pada bulan Agustus sempat mengganggu rantai pasok global. Penutupan pelabuhan tersibuk kedua Tiongkok itu menyebabkan kepadatan di Pelabuhan di Shanghai dan Hong Kong.

Bank sentral Tiongkok atau PBoC diperkirakan akan kembali melonggarkan cadangan uang bagi sektor perbankan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Juli lalu, pelonggaran cadangan yang perbankan berhasil mengucurkan likuiditas 1 triliun yuan ke perekonomian Tiongkok.

