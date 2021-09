Biden Peringatkan Dunia Hadapi “Kode Merah” Bahaya Perubahan Iklim

Rabu, 8 September 2021 | 08:26 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa (7/9/2021) waktu setempat mengatakan, dunia menghadapi "kode merah" pada bahaya perubahan iklim. Ia mengatakannya saat mengunjungi kerusakan akibat Badai Ida di New York dan New Jersey.

"Kita harus mendengarkan para ilmuwan dan ekonom dan pakar keamanan nasional. Mereka semua memberi tahu kita ini kode merah," kata Joe Biden di wilayah Queens di New York yang dilanda bencana, yang dia kunjungi setelah Manville, New Jersey.

"Bangsa dan dunia dalam bahaya. Itu bukan hiperbola. Itu fakta," katanya.

Biden, yang mendorong RUU pengeluaran infrastruktur raksasa, termasuk pendanaan besar untuk ekonomi hijau berpendapat, cuaca ekstrem di seluruh Amerika Serikat musim panas ini adalah pertanda buruk yang akan datang.

"Ini adalah krisis semua orang," katanya dalam pidato tersebut. "Bencana-bencana ini tidak akan berhenti. Mereka hanya akan datang dengan frekuensi dan keganasan yang lebih banyak".

Peningkatan sistemik dan penguatan infrastruktur bangsa adalah kebutuhan mendesak. Ia menegaskan, menunjuk pada perubahan yang diusulkan seperti pembangkit listrik tahan banjir, membangun gedung dan mengubur saluran listrik.

"Anda tidak bisa hanya membangun kembali seperti sebelumnya, karena tornado lain, hujan 10 inci lagi akan menimbulkan hasil yang sama," kata Biden dalam sambutan sebelumnya di New Jersey.

"Saya pikir kita berada di salah satu titik belok di mana kita akan bertindak atau kita akan berada dalam masalah yang sangat nyata. Anak-anak kita akan berada dalam masalah yang nyata."

Badai Ida melanda Pantai Teluk AS dengan status badai Kategori Empat, membawa banjir besar dan mematikan listrik ke sebagian besar wilayah berpenduduk padat, yang juga merupakan pusat utama industri minyak. Baru minggu lalu, Biden melakukan tur serupa ke Louisiana, tempat Ida awalnya mendarat.

Namun, sisa-sisa badai kemudian mengejutkan pihak berwenang di wilayah New York, dengan curah hujan yang tinggi memicu banjir bandang.

Perjalanan badai itu di timur laut AS menimbulkan korban sedikitnya 47 orang, setelah banjir mengubah jalanan menjadi sungai yang menggenangi ruang bawah tanah dan menutup kereta bawah tanah New York.

Sumber: AFP