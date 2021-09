Ratusan Anak Afghanistan Tanpa Pendamping Dievakuasi

Rabu, 8 September 2021 | 16:29 WIB

Jenewa, Beritasatu.com- Banyak anak terpisahkan dari keluarga mereka di tengah kondisi kacau di Afghanistan setelah Taliban berkuasa. Seperti dilaporkan AFP, Selasa (7/9/2021), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa Bangsa atau UNICEF menyatakan ratusan anak dievakuasi tanpa pendamping dari Afghanistan.

Menurut UNICEF, pihaknya dan mitranya telah mendaftarkan sekitar 300 anak-anak tanpa pendamping dan terpisah yang dievakuasi dari Afghanistan sejak 14 Agustus.

“Kami memperkirakan jumlah ini akan meningkat melalui upaya identifikasi yang berkelanjutan,” kata kepala UNICEF Henrietta Fore saat menyuarakan keprihatinan atas kesejahteraan dan keselamatan mereka.

Badan tersebut menyatakan bahwa banyak anak telah terpisah dari keluarga mereka ketika puluhan ribu orang berbondong-bondong ke bandara Kabul. Banyak keluarga yang putus asa berusaha untuk meninggalkan negara itu sebelum pasukan AS ditarik sepenuhnya pada akhir Agustus.

Amerika Serikat (AS) pada hari-hari terakhir mengangkut lebih dari 123.000 orang keluar dari bandara Kabul termasuk warga negara AS dan juru bahasa dan warga lainnya yang mendukung misi AS dan memenuhi syarat untuk mendapatkan visa khusus untuk berimigrasi.

UNICEF menyatakan beberapa anak yang terpisah telah dievakuasi dalam penerbangan ke Jerman, Qatar dan negara-negara lain.

“Saya hanya bisa membayangkan betapa ketakutannya anak-anak ini tiba-tiba menemukan diri mereka sendiri tanpa keluarga mereka ketika krisis di bandara berlangsung atau ketika mereka dibawa pergi dalam penerbangan evakuasi,” ujarnya.

Fore menunjukkan bahwa anak-anak yang terpisah adalah "di antara anak-anak yang paling rentan di dunia".

“Sangat penting bahwa mereka dengan cepat diidentifikasi dan tetap aman selama proses pelacakan keluarga dan reunifikasi. Semua pihak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan melindungi anak dari pelecehan, penelantaran dan kekerasan," katanya.

Saat ini, UNICEF memberikan dukungan teknis kepada pemerintah yang menampung anak-anak yang dievakuasi, dan membantu mendaftarkan mereka yang tidak didampingi, melacak keluarga mereka dan bekerja untuk menyatukan kembali mereka.

Badan PBB tersebut menekankan pentingnya memberikan semua anak yang terpisah atau tanpa pendamping dengan pengasuhan alternatif sementara yang aman, sementara upaya itu sedang berlangsung.

“Anak-anak sebaiknya ditempatkan dengan anggota keluarga besar atau di lingkungan berbasis keluarga, sementara perawatan institusional harus menjadi pilihan terakhir dan hanya sementara,” tambahnya.

Fore mendesak semua negara di mana anak-anak tanpa pendamping ini mungkin memiliki anggota keluarga untuk memfasilitasi reunifikasi dan jalur migrasi legal yang aman bagi anak-anak ini jika itu demi kepentingan terbaik anak.

