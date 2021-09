CDC AS Imbau Warga AS Tidak Pergi ke Sri Lanka, Jamaika, dan Brunei

Rabu, 8 September 2021 | 17:32 WIB

Washington, Beritasatu.com- Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) pada Selasa (7/9/2021) memperingatkan agar tidak bepergian ke Sri Lanka, Jamaika, dan Brunei.

Seperti dilaporkan Reuters, peringatan CDC diterbitkan karena meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di negara-negara terkait.

CDC menaikkan imbauan perjalanannya ke "Level 4: Sangat Tinggi" untuk negara-negara itu. CDC memberi tahu orang Amerika bahwa mereka harus menghindari perjalanan ke sana.

CDC juga menurunkan peringkatnya untuk Belanda, Malta, Guinea-Bissau dan Uni Emirat Arab dari "Level 4: Sangat Tinggi" menjadi "Level 3: Tinggi," yang mendesak orang Amerika yang tidak divaksinasi untuk menghindari perjalanan ke tujuan tersebut.

Sementara, CDC telah menaikkan Australia dari "Leve1 1: Low" menjadi "Level 2: Moderate."

Selain itu, CDC menaikkan tingkat penasihatnya untuk Kepulauan Anguilla, Antigua dan Barbuda, Benin, Ghana, Grenada, Turks dan Caicos ke "Level 3."

CDC mengeluarkan rekomendasi perjalanan menurut negara dan wilayah AS tetapi tidak mencantumkan rekomendasi untuk masing-masing negara bagian AS. Saat ini, daftar sekitar 80 tujuan dari sekitar 200 peringkat sebagai "Level 4," termasuk beberapa wilayah AS.

