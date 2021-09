Mengenal Kabinet Baru Taliban

Jumat, 10 September 2021 | 14:59 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Pemerintah baru Afghanistan yang dibentuk oleh kelompok Taliban telah diumumkan awal pekan ini, dengan janji untuk mematuhi hukum internasional dan tata krama global.

"Kami berusaha membentuk pemerintahan inklusif yang mewakili semua rakyat Afghanistan," janji pemimpin Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar.

Dia akhirnya harus mengalah mendapat jabatan wakil perdana menteri untuk menunjukkan wajah pemerintahan yang lebih inklusif.

Struktur pemerintahan Taliban mengenal jabatan Pemimpin Besar, atau Imam Besar, yang menjadi pemutus akhir bidang politik dan agama, sekaligus pangglima militer tertinggi.

Imam Besar Taliban sekarang dijabat oleh Mawlawi Hibatullah Akhundzada.

Dia menjadi panglima tertinggi Taliban pada Mei 2016 dan sekarang memimpin Emirat Islam Afghanistan.

Pada era 1980-an, dia ikut dalam perjuangan melawan pendudukan militer Uni Soviet di Afghanistan, tetapi reputasi dia lebih sebagai pemimpin agama daripada komandan militer.

BACA JUGA Siapakah Taliban?

Akhundzada juga memimpin pengadilan syariah pada 1990-an. Pada 1996 Taliban mulai menguasai Afghanistan dan menerapkan hukum Islam secara ketat termasuk hukuman amputasi bagi pencuri dan eksekusi mati untuk pembunuh.

Saat itu Afghanistan dipimpin oleh Mullah Mohammed Omar dan Taliban juga melarang televisi, musik, bioskop, dan alat kecantikan, serta larangan sekolah untuk gadis usia 10 tahun ke atas. Mullah Omar diyakini meninggal pada 2013.

Akhundzada sekarang berusia di atas 60 tahun dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di Afghanistan.

Kehadiran Imam Besar ini lebih kurang mirip struktur pemerintahan di Iran.

Bedanya, di bawah Imam Besar Afghanistan adalah perdana menteri, bukan presiden.

Perdana Menteri

Jabatan itu untuk sementara ini dipercayakan kepada Mullah Hasan Akhund, salah satu pendiri Taliban yang masih kena sanksi oleh PBB.

Sebelumnya banyak yang menduga bahwa Mullah Baradar akan menjadi perdana menteri, bukan wakilnya.

Para pemimpin Taliban rupanya tidak menghendaki para pemimpin politik masa lalu untuk kembali memimpin, terutama mereka yang terindikasi korupsi, dengan alasan era mereka sudah berlalu.

Hassan Akhund adalah satu dari empat pendiri Taliban di Afghanistan pada 1994. Dia cukup lama menjadi pemimpin Dewan Syuro Taliban atau Rehbari Shura.

Saat kekuasaan Taliban 1996-2001, dia menjadi menteri luar negeri dan wakil perdana menteri. Dia terkena sanksi PBB terkait pelanggaran yang dilakukan pemerintah Afghanistan waktu itu.

Wakil Perdana Menteri

Mullah Baradar juga salah satu pendiri Taliban.

Dia menjadi tokoh panutan ketika para militan Taliban disingkirkan dari pemerintahan oleh invasi pimpinan Amerika pada 2001.

Namun, dia tertangkap dalam operasi gabungan AS-Pakistan di Karachi pada Februari 2010. Setelah dipenjara selama delapan tahun, dia dibebaskan agar Taliban dan AS bisa melakukan perundingan damai.

Baradar menjadi pemimpin kantor politik Taliban di Qatar sejak Januari 2019.

BACA JUGA 20 Tahun Dikeroyok Amerika dan NATO, Taliban Kembali Berkuasa

Pada 2020, Baradar menjadi pemimpin Taliban pertama yang berkomunikasi langsung dengan presiden Amerika. Saat itu, dia bicara lewat telepon dengan Donald Trump.

Sebelum pembicaraan, Baradar mewakili Taliban untuk menandatangani Perjanjian Doha yang berisi penarikan mundur pasukan AS dari Afghanistan.

Menteri Dalam Negeri

Sirajuddin Haqqani adalah tokoh paling kontroversial di kabinet sekarang. Dalam usia sekitar 45 tahun saat ini, dia masih menjadi buronan Biro Penyidik Federal (FBI) Amerika Serikat untuk kasus terorisme dan kepalanya dihargai US$ 5 juta (Rp 71 miliar).

Foto wajahnya secara utuh susah didapat. Kebanyakan media hanya memakai foto wajah dari FBI yang sebagian tertutup surban warna karamel.

Jaringan Haqqani dituduh AS telah melakukan berbagai serangan mematikan ke warga sipil Afghanistan dan pasukan Amerika dan sejumlah pengamat pertahanan menyebut kaitan dengan kelompok Islamic State of Syria and Iraq (ISIS).

Sepeninggal ayahnya, Jalaluddin Haqqani, dia menjadi ketua baru Jaringan Haqqani. Jaringan ini menjadi salah satu kelompok paling ditakuti di kawasan itu dan menguasai aset finansial dan militer Taliban di perbatasan Afghanistan-Pakistan.

Di Afghanistan, Jaringan Haqqani disebut-sebut lebih berpengaruh daripada ISIS -- Amerika sudah resmi memasukkannya ke daftar organisasi teroris.

Keluarga Haqqani membantah keberadaan jaringan itu dan menegaskan mereka sepenuhnya bagian dari Taliban.

Dalam kolom opini di New York Times tahun lalu, sebelum Taliban dan AS meraih perjanjian damai di Doha, Haqqani menulis: "Selama lebih dari empat dekade, nyawa warga Afghanistan dihilangkan setiap hari. Setiap orang kehilangan orang yang mereka cintai. Setiap orang sudah jenuh dengan perang. Saya yakin pembunuhan dan serangan harus diakhiri."

Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan Mullah Yaqoob adalah putra sulung Imam Besar Taliban sebelumnya, Mullah Omar.

Dia diyakini masih berusia 30an tahun dan sudah pernah memimpin operasi-operasi militer Taliban.

Saat panglima Taliban Akhtar Mansour meninggal pada 2016, sejumlah militan ingin Yaqoob sebagai penggantinya, tetapi dia dinilai masih terlalu muda dan kurang pengalaman.

Ketika Taliban makin dalam masuk ke berbagai wilayah di Afghanistan, Yaqoob meminta pasukannya untuk tidak menyerang pasukan dan pegawai pemerintah dan tidak masuk ke rumah-rumah yang mereka tinggalkan, seperti diberitakan Associated Press.

Kabinet sekarang sifatnya masih caretaker atau sementara.

Seorang pejuang Taliban bersenjata mengawal seorang Mullah atau pemimpin agama yang sedang memberi ceramah salat Jumat di Masjid Pul-e Khishti, Kabul pada 3 September 2021. (AFP)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BBC