Setelah 20 Tahun, Debu WTC Masih Picu Masalah Kesehatan

Sabtu, 11 September 2021 | 09:29 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Orang-orang berjalan di jalan-jalan yang tertutup debu dan puing di dekat menara World Trade Center, New York, AS pada 11 September 2001. (Foto: AFP/Getty Images)

New York, Beritasatu.com- Dua dekade setelah runtuhnya menara kembar World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat (AS), orang-orang masih datang untuk melaporkan penyakit yang mungkin terkait dengan serangan teroris tersebut.

Seperti dilaporkan AP, Jumat (10/9/2021), lebih dari 111.000 orang terdaftar dalam Program Kesehatan WTC, yang memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang dengan masalah kesehatan yang berpotensi terkait dengan debu.

Hingga saat ini, AS telah menghabiskan US$ 11,7 miliar (Rp 166,4 triliun) untuk perawatan dan kompensasi bagi mereka yang terpapar debu - sekitar US$ 4,6 miliar (Rp 65,4 triliun) lebih banyak daripada yang diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh atau terluka pada 11 September 2001.

Lebih dari 40.000 orang telah menerima santunan dari dana pemerintah untuk orang-orang dengan penyakit yang berpotensi terkait dengan serangan tersebut.

Para ilmuwan masih belum dapat memastikan berapa banyak orang yang mengalami masalah kesehatan sebagai akibat dari paparan berton-ton beton, kaca, asbes, gipsum, dan entah apa lagi yang jatuh di Lower Manhattan ketika menara-menara runtuh.

Banyak orang yang terdaftar dalam program kesehatan memiliki kondisi umum pada masyarakat umum, seperti kanker kulit, refluks asam atau sleep apnea. Dalam kebanyakan situasi, tidak ada tes yang dapat mengetahui apakah penyakit seseorang terkait dengan debu WTC, atau akibat faktor lain, seperti merokok, genetika, atau obesitas.

Selama bertahun-tahun, kondisi telah menyebabkan beberapa gesekan antara pasien yang benar-benar yakin bahwa mereka memiliki penyakit yang berhubungan dengan 9/11, dan dokter yang ragu-ragu.

“Kebanyakan orang mengira saya gila saat itu,” keluh Mariama James.

Awalnya, James kesulitan meyakinkan dokter bahwa infeksi telinga kronis, masalah sinus dan asma yang menimpa anak-anaknya, atau sesak napasnya sendiri, ada hubungannya dengan banyaknya debu yang harus dia bersihkan dari apartemennya.

Penelitian bertahun-tahun telah menghasilkan jawaban parsial tentang masalah kesehatan 9/11 seperti yang dialami James. Jumlah terbesar orang yang terdaftar dalam program kesehatan federal menderita peradangan kronis sinus atau rongga hidung atau penyakit refluks, suatu kondisi yang dapat menyebabkan gejala termasuk mulas, sakit tenggorokan dan batuk kronis.

Penyebab penyakit refluks tidak dipahami dengan baik. Dokter mengatakan penyakit itu mungkin terkait dengan tubuh mereka yang terjebak dalam siklus peradangan kronis yang awalnya dipicu oleh iritasi dari debu.

Gangguan stres pasca-trauma telah muncul sebagai salah satu kondisi kesehatan yang paling umum dan terus-menerus, menimpa sekitar 12.500 orang yang terdaftar dalam program kesehatan WTC.

Hampir 19.000 pendaftar memiliki masalah kesehatan mental yang diyakini terkait dengan serangan tersebut. Lebih dari 4.000 pasien memiliki beberapa jenis penyakit paru obstruktif kronik, keluarga dengan masalah pernapasan yang berpotensi melemahkan.

Waktu telah membantu menyembuhkan beberapa penyakit fisik, tetapi tidak sejumlah penyakit yang lain. Banyak responden pertama yang mengembangkan batuk kronis kemudian memudar, atau hilang sama sekali, tetapi yang lain menunjukkan sedikit perbaikan.

Sekitar 9% petugas pemadam kebakaran yang terpapar debu masih melaporkan batuk terus-menerus, menurut penelitian Departemen Pemadam Kebakaran. Sekitar 22% melaporkan mengalami sesak napas. Sekitar 40% masih memiliki masalah sinus kronis atau refluks asam.

Pengujian pada personel Pemadam Kebakaran yang menghabiskan waktu di ground zero menemukan bahwa fungsi paru-paru mereka menurun 10 hingga 12 kali lebih besar dari tingkat yang biasanya diharapkan karena penuaan pada tahun pertama setelah 9/11.

Di sisi yang menggembirakan, dokter mengatakan ketakutan terburuk mereka tentang kemungkinan gelombang kanker 9/11 yang mematikan belum menjadi kenyataan. Setidaknya, hal itu belum muncul.

