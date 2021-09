Cafe Dangdut New York Perkuat Budaya Indonesia di Tingkat Global

Sabtu, 11 September 2021 | 12:22 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Wepoc (We People of Culture) Musik Indonesia meluncurkan Café Dangdut New York dengan menggelar kegiatan kebudayaan Indonesia di di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat. (Foto: Dok)

New York, Beritasatu.com - We People of Culture (Wepoc) Musik Indonesia resmi meluncurkan Café Dangdut New York dengan menggelar kegiatan kebudayaan Indonesia di Times Square, New York, Amerika Serikat (AS). Kehadiran kafe ini sekaligus upaya memperkenalkan budaya Indonesia di level global.

“Saya terharu dan bangga dengan peluncuran Café Dangdut New York, ini sekaligus memperkenalkan gerakan global dari Indonesia yaitu Indopop Movement,” kata Konsul Jenderal Indonesia di New York, AS Arifi Saiman dalam peluncuran Café Dangdut New York yang ditandai penyerahan token penghargaan kepada CEO Wepoc Musik Indonesia, Romy Sembiring dalam keterangan tertulisnya Sabtu (11/9/2021).

Dia mengatakan Café Dangdut New York ini juga memiliki misi sebagai outlet pemasaran untuk hasil karya produksi industri kreatif UMKM Indonesia selain produk kopi nusantara. Arifi mengatakan ke depan diharapkan akan banyak talenta-talenta serta keunikan asli Indonesia yang akan memperoleh kesempatan di panggung dunia sehingga Indonesia lebih dikenal lagi.

CEO Wepoc Indonesia, Romy Sembiring mengatkan upaya memperkenalkan Café Dangdut New York dan gerakan Indopop Movement merupakan tantangan terlebih d masa pandemi. Meski demikian, hal ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung kreatif dunia.

Café Dangdut New York adalah sebuah merek asli Indonesia yang pertama kali diluncurkan di New York, AS atas inisiasi talenta muda Indonesia yang ingin memperkuat posisi Indonesia melalui kreativitas pengolahan minuman kopi asli Indonesia yang sudah terkenal mendunia. Café Dangdut New York juga menawarkan unsur kesenian musik dangdut khas Indonesia.

Sementara bersamaan peluncuran Café Dangdut New York, diperkenalkan Indopop Movement atau gerakan

memperkenalkan unsur-unsur budaya asli Indonesia di level dunia, seperti musik dangdut, kopi, batik, serta kreativitas lainya dari Indonesia.

Kegiatan di Times Square ini dihadiri artis-artis dari Indonesia seperti Fitri Carlina, dan DJ CNM (Kalista) yang berkolaborasi membawakan musik dangdut lebih modern. Fitri Carlina juga berduet dengan penyanyi top Amerika, Eskoh membawakan lagu Only Option. Rangkaian acara yang digelar malam itu dibuka dengan penampilan dari seniman-seniaman binaan KJRI New York dengan menampilkan gamelan dan tarian Bali. Dilanjutkan pagelaran busana pernikahan asli Jawa dan Bali hasil karya Ernia Redberry dan Indah Aini.

Penampilan yang sangat memukau juga ditampilkan oleh Orkes Dangdut Sinar Muda dengan membawakan lagu-lagu dangdut energik. Rangkaian acara dilanjutkan dengan gelaran busana batik asli Indonesia karya Hengki Kawilarang, Batik Trusmi oleh Sally Giovanny dan Coreta Louise, Coreta Indonesia.

