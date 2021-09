PM Lebanon Najib Mikati Bentuk Kabinet Baru

Minggu, 12 September 2021 | 08:41 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beirut, Beritasatu.com- Perdana Menteri Lebanon yang ditunjuk Najib Mikati mengumumkan pembentukan kabinet baru yang terdiri dari 24 menteri. Seperti dilaporkan Xinhua, Jumat (10/9/2021), pembentukan kabinet memecahkan kebuntuan politik selama satu tahun di negara yang dilanda krisis itu, menurut Kepresidenan Lebanon.

Berbicara kepada wartawan di Istana Baabda, Mikati bersumpah bahwa dia akan menghentikan keruntuhan negara dan berusaha keras untuk berhubungan dengan organisasi internasional demi mengamankan kebutuhan dasar negara.

"Kami akan bekerja dengan serius untuk melayani semua orang terlepas dari sekte mereka," katanya.

BACA JUGA Tanpa Pemerintahan, Lebanon Akan Alami Banyak Kekacauan

Mikati menambahkan bahwa dia akan mengerahkan semua upaya yang mungkin untuk memulihkan hubungan Libanon dengan negara-negara Arab, dengan mengatakan bahwa Lebanon milik dunia Arab.

Pound Lebanon melonjak mengikuti pembentukan pemerintah, diperdagangkan sekitar 15.000 pound Lebanon (Rp 140.881) per satu dolar AS sementara diperdagangkan pada 18.150 pound Lebanon (Rp 170.466) per satu dolar di pagi hari.

BACA JUGA UNICEF Peringatkan Dampak Krisis Lebanon pada Anak-anak

Lebanon tidak memiliki pemerintahan sejak pengunduran diri kabinet sementara Perdana Menteri Hassan Diab pada 10 Agustus 2020, menyusul ledakan pelabuhan Beirut yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ribuan lainnya.

Selama dua tahun terakhir, Lebanon telah menyaksikan serangkaian krisis, termasuk ledakan pelabuhan Beirut, merebaknya Covid-19 dan kekurangan cadangan mata uang AS.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com