Saat Serangan Yaman Gencar, AS Tarik Sistem Pertahanan Rudal di Saudi

Minggu, 12 September 2021 | 14:59 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Dubai, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) telah menarik pulang sistem pertahanan rudal Patriotnya yang paling canggih dari Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir. Seperti dilaporkan AP , Minggu (12/9/2021), penarikan dilakukan bahkan ketika kerajaan Saudi menghadapi serangan udara lanjutan dari pemberontak Houthi Yaman.

Foto-foto satelit yang dianalisis oleh The Associated Press menunjukkan penarikan sistem pertahanan mulai dilakukan. Penempatan kembali pertahanan dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan di pinggiran kota Riyadh terjadi ketika sekutu Teluk Arab Amerika dengan gugup melakukan penarikan pasukan AS yang kacau dari Afghanistan, termasuk evakuasi menit terakhir dari bandara internasional yang dikepung Kabul.

Saat puluhan ribu pasukan Amerika tetap berada di Semenanjung Arab sebagai penyeimbang Iran, negara-negara Teluk Arab khawatir tentang rencana masa depan AS. Pasalnya militer AS merasakan ancaman yang berkembang di Asia yang membutuhkan pertahanan rudal tersebut.

Ketegangan tetap tinggi karena negosiasi tampak terhenti di Wina atas gagalnya kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia, meningkatkan bahaya konfrontasi di masa depan di kawasan itu.

“Persepsi penting apakah mereka berakar pada realitas yang dingin dan dingin atau tidak. Dan persepsinya sangat jelas bahwa AS tidak berkomitmen ke Teluk seperti dulu dalam pandangan banyak orang dalam otoritas pengambilan keputusan di kawasan itu,” kata Kristian Ulrichsen, seorang peneliti di James A. Baker III Institut Kebijakan Publik di Rice University.

“Dari sudut pandang Saudi, mereka sekarang melihat Obama, Trump dan Biden—tiga presiden berturut-turut, mengambil keputusan yang sampai batas tertentu menandakan pengabaian,” tambahnya.

Pangkalan Udara Pangeran Sultan, sekitar 115 kilometer sebelah tenggara Riyadh, telah menampung beberapa ribu tentara AS sejak serangan rudal dan drone tahun 2019 di jantung produksi minyak kerajaan.

Serangan itu, meskipun diklaim oleh pemberontak Houthi Yaman, tampaknya dilakukan oleh Iran, menurut para ahli dan puing-puing fisik yang tertinggal. Teheran telah membantah meluncurkan serangan itu, meskipun latihan pada Januari melihat pasukan paramiliter Iran menggunakan pesawat tak berawak serupa.

Penempatan kembali rudal telah dikabarkan selama berbulan-bulan, sebagian karena keinginan untuk menghadapi apa yang dilihat pejabat Amerika sebagai “konflik kekuatan besar” yang menjulang dengan Tiongkok dan Rusia.

Namun, penarikan itu terjadi tepat ketika serangan pesawat nirawak Houthi di Arab Saudi melukai delapan orang dan merusak satu pesawat jet komersial di bandara kerajaan di Abha. Kerajaan Saudi telah terkunci dalam perang jalan buntu dengan Houthi sejak Maret 2015.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengakui “penempatan kembali aset pertahanan udara tertentu” setelah menerima pertanyaan dari AP. Dia mengatakan AS mempertahankan satu komitmen "luas dan dalam" untuk sekutu Timur Tengahnya.

“Departemen Pertahanan terus mempertahankan puluhan ribu pasukan dan postur kekuatan yang kuat di Timur Tengah yang mewakili beberapa kekuatan udara dan kemampuan maritim kami yang paling maju, untuk mendukung kepentingan nasional AS dan kemitraan regional kami,” kata Kirby.

Dalam satu pernyataan kepada AP, Kementerian Pertahanan Saudi menggambarkan hubungan kerajaan dengan AS sebagai "kuat, lama dan bersejarah" bahkan saat mengakui penarikan sistem pertahanan rudal Amerika. Dikatakan, militer Saudi mampu mempertahankan tanah, laut dan wilayah udaranya, dan melindungi rakyatnya.

Sumber: BeritaSatu.com