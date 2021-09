Peringatan 11 September, Seruan untuk Persatuan AS

Senin, 13 September 2021 | 07:36 WIB

New York, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) menandai peringatan 20 tahun tragedi 11 September pada akhir pekan lalu, dengan permohonan pemerintah untuk persatuan pada upacara khusyuk.

Peringatan dilakukan di tengah resonansi penarikan pasukan AS yang berantakan dari Afghanistan dan kembalinya kekuasaan Taliban.

Pada peringatan tragedi 11 September di New York, kerabat korban terlihat menyeka air mata, suara mereka pecah saat membacakan nama dari hampir 3.000 orang yang tewas dalam serangan Al-Qaeda, yang paling mematikan dalam sejarah.

"Kami mencintaimu dan kami merindukanmu," kata mereka saat musik biola muram dimainkan pada upacara resmi, dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden, mantan presiden Barack Obama, dan Bill Clinton pada Sabtu (11/9/2021).

Layanan di Ground Zero, lahan World Trade Center (WTC) di mana 2.753 orang tewas, berlangsung di bawah keamanan yang ketat dengan Lower Manhattan secara efektif dikunci.

Keheningan pertama dari enam momen ditandai pada pukul 08:46, dengan bel berbunyi untuk melambangkan waktu pesawat pertama yang dibajak menabrak Menara Utara WTC.

Pukul 09.03 WIB, para hadirin kembali berdiri untuk menandai saat Menara Selatan diguncang. Pukul 09:37 serangan di Pentagon, di mana pesawat yang dibajak itu menewaskan 184 orang di pesawat dan di darat.

Pukul 9:59, saat Menara Selatan jatuh. Pukul 10:03, menandakan pesawat keempat jatuh di sebuah lapangan Shanksville, Pennsylvania, setelah penumpang melawan pembajak. Terakhir, pada 10:28 pagi Menara Utara jatuh.

Peziarah mencengkeram foto orang yang mereka cintai, rasa sakit mereka masih membara meskipun telah tumbuh satu generasi sejak pagi 11 September 2001.

"Rasanya seperti kemarin. Setiap tahun (bahwa) kita semakin jauh, menjadi lebih penting untuk ingat," kata Joanne Pocher-Dzama, yang saudaranya meninggal di WTC.

Ketakutan Bush

Bruce Springsteen menampilkan lagu "I'll See You in My Dreams" dan upacara yang lebih kecil di seluruh New York, mengingat 343 petugas pemadam kebakaran yang kehilangan nyawa untuk menyelamatkan orang lain. Setelah malam tiba, berkas cahaya kembar diproyeksikan ke langit.

Peringatan yang menyayat hati juga terjadi di Pentagon dan Shanksville, di mana George W Bush yang menjabat sebagai presiden saat tragedi terjadi, mengatakan persatuan yang Amerika tunjukkan setelah serangan tampak jauh hari ini.

"Begitu banyak politik kita telah menjadi daya tarik untuk kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Itu membuat kita khawatir tentang bangsa kita dan masa depan kita bersama," tambahnya.

Para pemimpin dunia mengirim pesan solidaritas, mengatakan para penyerang telah gagal menghancurkan nilai-nilai Barat.

Pada sebuah video yang diunggah pada malam peringatan itu, Biden mendesak orang Amerika untuk bersatu.

"Apakah kita akan, dalam empat, lima, enam, sepuluh tahun ke depan, menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan, atau tidak ?" tanyanya di Shanksville.

Tetapi mantan presiden Donald Trump menghancurkan sentimen tersebut. Ia merilis sebuah video yang mengecam pemerintah Biden tidak kompeten karena ketidakmampuannya atas penarikan Afghanistan, kemudian memberi tahu petugas polisi New York bahwa AS telah dipermalukan.

Peringatan itu datang kurang dari dua minggu sejak tentara terakhir meninggalkan Kabul, mengakhiri apa yang disebut 'perang selamanya'.

Tetapi perselisihan atas evakuasi kacau, termasuk kematian 13 tentara AS dalam bom bunuh diri, dan kembalinya kekuasaan pendiri Al-Qaeda Osama bin Laden pelindung Taliban, dibayangi apa yang seharusnya menjadi hari penting dalam kepresidenan Biden selama hampir delapan bulan.

Sekali lagi Biden membela penarikan itu, dengan mengatakan AS tidak bisa menyerang setiap negara di mana Al-Qaeda hadir. Ini disampaikan sebelum ia mengakhiri tur ke ketiga lokasi penyerangan di Pentagon.

Dalam 20 tahun terakhir, bin Laden telah terbunuh dan gedung pencakar langit baru yang dijuluki "Menara Kebebasan" telah berdiri di atas Manhattan, menggantikan Menara Kembar. Tetapi konsekuensi dari tragedi 11 September terus bergemuruh.

Di Teluk Guantanamo, tersangka dalang Khalid Sheikh Mohammed dan empat pria lainnya terus menunggu persidangan, sembilan tahun setelah tuntutan diajukan.

Baru-baru ini Biden memerintahkan pelepasan dokumen rahasia dari penyelidikan FBI untuk enam bulan ke depan. (afp/eld)

