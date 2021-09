Miliarder Tiongkok Xu Menyelamatkan Evergrande yang Terjerat Utang

Senin, 13 September 2021 | 07:54 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Beijing, Beritasatu.com - Xu Jiayin, pengusaha pengembang real estat terkemuka Tiongkok, mengikuti pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi sekarang ia berjuang untuk menyelamatkan perusahaan Evergrande dari rawa utang.

Pria berusia 62 tahun tersebut, dikenal sebagai Hui Ka Yan dalam bahasa Kanton, pernah menjadi orang terkaya di Tiongkok. Ia memiliki barang berlabel mewah, kapal pesiar eksklusif, dan memuji Partai Komunis yang mengemudikan ekonomi untuk kepemilikan rumah.

Namun Evergrande melorot di bawah utang ratusan miliar dolar, karena kekhawatiran akan segera terjadi keruntuhan yang bisa mengganggu ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

"Pengembang properti Tiongkok, dan kreditur mereka, tampaknya mendekati perhitungan," kata analis di Capital Economics dalam sebuah catatan, Minggu (12/9/2021).

Mereka memperingatkan Evergrande hampir runtuh dengan kerugian besar membayangi banyak bank, pemegang obligasi, dan para pembeli rumah.

Total kewajiban Evergrande telah membengkak menjadi 1,97 triliun yuan (setara US$ 305 miliar), menurut laporan kelompok usaha itu pekan lalu. Perusahaan memberi peringatan risiko gagal bayar.

Evergrande mulai goyah di bawah tiga garis merah baru yang dikenakan pada pengembang, dalam tindakan keras pemerintah pada Agustus 2020. Aturan baru memaksa grup itu membongkar properti dengan diskon yang semakin besar.

Pendakian Xu mencerminkan Tiongkok, meroket dari masyarakat yang sebagian besar pedesaan dan miskin menjadi raksasa ekonomi seperti sekarang ini. Miliarder itu mengenang dalam pidato 2017 bagaimana dia makan hanya ubi jalar dan roti kukus selama tahun-tahun ia bersekolah.

"Seprei yang saya letakkan, selimut yang menutupi saya, dan pakaian yang saya kenakan semuanya ditutupi dengan tambalan. Saat itu, keinginan terbesar saya adalah pergi ke luar desa, mencari pekerjaan, dan bisa makan makanan lebih baik," kata Xu.

US$ 60 Juta Yacht Mewah

Sebanyak 323 apartemen di proyek pertama yang diselesaikan perusahaan terjual dalam setengah hari dan meraup 80 juta yuan.

Evergrande terjun ke dalam pengembangan massal, membangun apartemen sesuai permintaan di seluruh Tiongkok dan memanfaatkan akumulasi kekayaannya yang cepat.

Grup yang listing di bursa Hong Kong pada 2009 tersebut mengumpulkan HK$ 70,5 miliar (setara US$ 9 miliar) pada penawaran umum perdananya. Ini menjadikannya perusahaan real estat swasta terbesar di Tiongkok dan menjadikan Xu orang terkaya di daratan Tiongkok, dengan kekayaan bersih 42,2 miliar yuan.

Pada 2010, Xu membeli tim sepak bola Guangzhou, menamainya Guangzhou Evergrande, dan menuangkan dana bagi pemain dan pelatih kelas dunia. Sebagai pemula sepak bola, Xu membantu tim memenangkan delapan kejuaraan liga.

Grup ini juga berinvestasi dalam kendaraan listrik, pariwisata, dan air minum kemasan.

Menurut situs web SuperYachtFan, Xu adalah pemilik kapal pesiar senilai US$ 60 juta. Dia juga memiliki jet pribadi, yang dilaporkan media Australia digunakannya untuk mengintai peluang pembangunan Sydney pada 2014.

Xu juga menjadi terkenal karena kecintaannya pada label mewah, khususnya merek Prancis Hermes. Ia mendapat julukan "Belt Xu" setelah mengenakan sabuk Hermes untuk kongres politik nasional 2012.

Beberapa orang berspekulasi bahwa kesuksesannya datang dari hubungan dekat dengan manfaat, termasuk dengan saudara laki-laki mantan perdana menteri Wen Jiabao.

Tetapi Xu mengaitkan kesuksesannya dengan pendidikan dan Partai Komunis.

"Tanpa dimulainya kembali ujian masuk perguruan tinggi nasional, saya masih di pedesaan. Tanpa hibah negara 14 yuan, saya tidak bisa masuk universitas. Tanpa reformasi dan keterbukaan negara, Evergrande tidak seperti sekarang ini," kata dia.

"Segala sesuatu di Evergrande diberikan oleh Partai, negara, dan masyarakat," tambahnya.

Tindakan Keras Pemerintah

Tetapi Xu sekarang menghadapi tindakan keras pemerintah terhadap kekayaan ekstrem. Presiden Tiongkok Xi Jinping memimpin upaya untuk kemakmuran bersama, melawan kekayaan besar.

Pada 2017 kekayaannya diperkirakan mencapai US$ 43 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index. Tetapi angkanya turun menjadi kurang dari US$ 9 miliar, setelah kehilangan US$ 14,5 miliar sejak awal tahun ini karena valuasi Evergrande yang anjlok. (afp/eld)

Sumber: BeritaSatu.com