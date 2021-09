Pergi Bawa 46 Pesawat karena Takut Taliban, Pilot Afghanistan Mulai Tinggalkan Uzbekistan

Senin, 13 September 2021 | 10:03 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Washington, Beritasatu.com – Sejumlah pilot Afghanistan yang dilatih Amerika Serikat (AS) memilih terbang membawa pesawat mereka meninggalkan negaranya saat Talibanberkuasa pada pertengahan Agustus lalu. Mereka pergi dengan 46 pesawat tipe serang dan helikopter ke Uzbekistan. Kini setelah sebulan para pilot tersebut meninggalkan negara itu menuju Uni Emirat Arab (UEA) berdasarkan kesepakatan dengan AS.

Para pilot tersebut meninggalkan tanah airnya karena takut dihukum Taliban, meski kelompok tersebut menyatakan tak akan ada tuntutan asalkan mereka dan pesawatnya kembali ke Kabul.

Kelompok pertama setidaknya pada awalnya menuju ke UEA, kata pilot yang berbicara dengan syarat anonim. Pemindahan itu diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa gelombang, dimulai pada hari Minggu (12/9/2021) dan berakhir pada hari berikutnya atau lebih.

Reuters pertama kali melaporkan, pilot-pilot sudah mulai meninggalkan Uzbekistan. Departemen Luar Negeri AS dan misi Uzbekistan untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Reuters sebelumnya mengungkapkan ketegangan di kamp Uzbekistan, dengan para pilot takut dikirim kembali ke Afghanistan dan bakal dibunuh oleh Taliban. Taliban mengatakan mereka tidak akan melakukan pembalasan setelah menguasai negara itu pada Agustus.

Tidak segera jelas apa yang akan terjadi pada 46 pesawat, termasuk pesawat serang ringan A-29 dan helikopter UH-60 Black Hawk yang dibawa para pilot terbang ke negara tetangga Uzbekistan saat pasukan darat runtuh dan Taliban merebut kekuasaan.

BACA JUGA Taliban Tembak Mati Kakak Mantan Wapres Afghanistan

Pejabat dan mantan pejabat AS telah mengatakan kepada Reuters, Taliban menekan Uzbekistan untuk menyerahkan pesawat dan personelnya.

John Herbst, mantan duta besar AS untuk Uzbekistan, memuji upaya evakuasi AS, dengan mengatakan AS berutang kepada pilot Afghanistan.

"Saya berharap kami memiliki rencana yang sedang berjalan untuk memastikan pesawat yang mereka keluarkan kembali ke Amerika Serikat dan tentu saja tidak kembali ke Taliban," katanya.

Taliban tidak mengomentari situasi Uzbekistan. Kelompok itu menyita pesawat termasuk helikopter dan pesawat tak berawak saat pasukan Afghanistan kocar-kacir bulan lalu. Taliban menyerukan pengembalian pesawat yang diterbangkan ke luar negeri sebelum para pejuangnya merebut kekuasaan di Kabul.

Penguasa baru Afghanistan itu mengatakan, mereka akan mengundang mantan personel militer untuk bergabung dengan pasukan keamanan negara yang diperbarui dan berjanj tidak akan menjatuhkan hukuman.

Tawaran itu bagai “janji kosong” bagi pilot Afghanistan yang berbicara dengan Reuters. Bahkan sebelum pengambilalihan Taliban, para pilot terlatih AS yang berbahasa Inggris ini telah menjadi target utama Taliban. Dikatakan, kelompok milisi itu melacak mereka dan membunuh beberapa pilot.

Di kamp Uzbekistan, dekat kota Termez, para pilot menggambarkan suasana seperti tahanan, dengan pergerakan yang sangat terbatas, dan makanan serta obat-obatan yang tidak mencukupi.

Harapan mulai timbul sekitar seminggu yang lalu ketika pejabat AS tiba untuk melakukan pemeriksaan biometrik warga Afghanistan, banyak dari mereka melarikan diri hanya dengan pakaian yang mereka kenakan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: reuters/channelnewsasia