AS Ajak Para Pemimpin Dukung Target Vaksinasi Covid pada 70% Populasi Dunia

Rabu, 15 September 2021 | 13:38 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) mengajak para pemimpin negara untuk mendukung target vaksinasi Covid-19 pada 70% populasi dunia. Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (15/9/2021), AS mendorong 70% populasi dunia divaksinasi virus pada 2022.

Target ambisius untuk mengakhiri pandemi Covid-19, termasuk memastikan target vaksinasi global, menurut rancangan dokumen AS yang dilihat oleh Reuters pada Selasa (14/9).

Garis besar dokumen tiga halaman itu ditujukan kepada negara-negara, organisasi internasional, dan kelompok sektor swasta yang diundang ke pertemuan puncak Covid-19 virtual yang direncanakan oleh Amerika Serikat di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai minggu ini.

Dokumen tersebut juga meminta negara-negara dengan "kemampuan yang relevan" untuk menyumbangkan satu miliar dosis vaksin tambahan dan mempercepat pengiriman 2 miliar dosis yang telah diberikan.

Wakil sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengonfirmasi target vaksinasi 70%. Tetapi dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang KTT atau dokumen tersebut. The New York Times, yang pertama kali melaporkan target baru, menyatakan undangan KTT kepada para pemimpin dunia telah dikirim pekan lalu.

Dokumen AS menyerukan negara-negara kaya untuk memastikan setidaknya US$ 3 miliar (Rp 42,8 triliun )tersedia pada tahun 2021 dan US$ 7 miliar (Rp 99,9 triliun) pada tahun 2022 untuk kesiapan vaksin dan untuk memerangi keraguan terhadap vaksin.

Target utama lainnya termasuk memastikan setidaknya satu dari 1.000 orang diuji setiap minggu sebelum akhir tahun 2021. Ada juga target membangun kapasitas lonjakan untuk memastikan bahwa semua petugas kesehatan memiliki akses ke alat pelindung diri seperti masker pada tahun 2021.

Rancangan tersebut juga meminta negara-negara kaya untuk menyediakan US$2 miliar (Rp 28,55 triliun) untuk meningkatkan pasokan oksigen cair curah, menyumbangkan setidaknya 1 miliar alat uji pada tahun 2022 untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, dan menyumbangkan US$ 3 miliar (Rp 42,8 triliun) dalam obat-obatan terapeutik Covid-19 hingga 2022.

Rancangan itu meminta sektor swasta untuk mendanai strategi global senilai US$2 miliar (Rp 28,55 triliun) untuk meningkatkan pasokan sistem oksigen pada akhir tahun depan, dan untuk membuat alat uji tersedia di negara-negara miskin dengan harga tidak lebih dari US$1 (Rp 14.278) per alat.

Bulan lalu, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan kelompok internasional lainnya mendesak para pemimpin dunia untuk mempercepat vaksinasi Covid-19. Lembaga dunia itu memperingatkan bahwa ada kurang dari 2% orang dewasa di sebagian besar negara berpenghasilan rendah, dibandingkan dengan hampir 50 % di negara berpenghasilan tinggi. Lembaga dunia juga mencatat bahwa kurang dari 10 % dari dosis yang dijanjikan sebenarnya telah dikirimkan.

