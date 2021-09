Terkait HAM, AS Tangguhkan Bantuan Militer untuk Mesir

Kamis, 16 September 2021 | 08:38 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) akan menangguhkan bantuan militer senilai US$ 130 juta (Rp 1,85 triliun) ke Mesir sampai Kairo mengambil langkah-langkah khusus terkait hak asasi manusia (HAM). Seperti dilaporkan Reuters, penangguhan itu dikonfirmasi Departemen Luar Negeri pada Selasa (14/9).

Langkah Menteri Luar Negeri Antony Blinken dipicu kebijakan pendahulunya mengesampingkan pemeriksaan kongres pada bantuan militer ke Mesir.

Pada masa lalu, pengecualian diberikan untuk membebaskan Pembiayaan Militer Asing untuk pemerintahan Abdel Fattah al-Sisi, senilai US$ 300 juta (Rp 4,2 triliun) tahun fiskal ini, atas dasar kepentingan keamanan nasional AS.

Tetapi kelompok-kelompok HAM, yang telah meminta pemerintah untuk memblokir seluruh bantuan senilai US$ 300 juta, menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Kelompok HAM menyatakan bahwa bantuan itu adalah "pengkhianatan" terhadap komitmen AS untuk mempromosikan hak asasi manusia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan dalam satu pernyataan e-mail: "Kami terus membahas keprihatinan serius kami tentang hak asasi manusia di Mesir."

Blinken akan melanjutkan bantuan US$ 130 juta jika Pemerintah Mesir secara tegas menangani kondisi khusus terkait hak asasi manusia.

Sebelumnya, seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan pemerintah akan menyetujui US$ 170 juta (Rp2,42 triliun). Tetapi AS akan menahan sisa bantuan senilai US$ 130 juta. Bantuan tersedia pada tahun fiskal mendatang jika Mesir memperbaiki catatan HAMnya.

"Apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintahan Biden adalah mengabaikan persyaratan hak asasi manusia minimal yang diberlakukan oleh Kongres pada sebagian kecil dari bantuan AS, sambil menjaga sebagian kecil dari US$ 130 juta diblokir pada kondisi yang bahkan lebih dipermudah," kata Sarah Leah Whitson, eksekutif direktur kelompok advokasi Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang (DAWN).

Menurut laporan penelitian kongres, Amerika Serikat telah memberikan sekitar US$1,3 miliar bantuan asing ke Mesir setiap tahun sejak tahun fiskal 2017.

Sisi, yang menggulingkan Ikhwanul Muslimin pada 2013, telah mengawasi tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah diperketat dalam beberapa tahun terakhir. Dia menyangkal ada tahanan politik di Mesir dan mengatakan stabilitas dan keamanan adalah yang terpenting.

Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk menempatkan hak asasi manusia di jantung kebijakan luar negerinya. Sementara para pendukung HAM telah mendesak Washington untuk lebih keras terhadap Sisi, meskipun hubungan dengan Mesir telah membaik setelah mediasi Kairo yang membantu mengakhiri permusuhan pada bulan April antara Israel dan milisi Hamas.

"Jika dedikasi pemerintah terhadap hak asasi manusia tulus, keputusan ini akan sederhana: menahan bantuan militer US$ 300 juta seperti yang dikondisikan oleh Kongres untuk memberi insentif kepada al-Sisi untuk mengubah arah," kata pernyataan bersama dari hampir dua puluh kelompok hak asasi manusia. , termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International.

