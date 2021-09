Demi Uang, Militer Lebanon Layani Wisata Helikopter

Kamis, 16 September 2021 | 10:55 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beirut, Beritasatu.com- Militer Lebanon memberikan tumpangan helikopter kepada para turis untuk mengumpulkan uang. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Rabu (15/9/2021), Lebanon berada di tengah depresi terburuk dalam sejarah modern menurut Bank Dunia.

Militer Lebanon menargetkan sekitar 1.000 jam penerbangan liburan tahun ini. Setiap perjalanan akan menelan biaya US$150 (2,13 juta), yang berarti program ini dapat menambah pemasukan militer hingga US $ 300.000 (Rp 4,27 miliar) pada akhir tahun.

Saat ini, seorang tentara Lebanon hanya menghasilkan US$ 90 (Rp 1,28 juta) per bulan, anjlok dari hampir US$ 850 (Rp 12,1 juta) sebelum krisis.

Hiperinflasi telah membuat mata uang pound Lebanon kehilangan lebih dari 90% nilainya dalam waktu kurang dari dua tahun. Kini lebih dari setengah populasi telah tenggelam dalam kemiskinan.

Ibu kota Lebanon, Beirut sekarang menjadi kota termahal ketiga di dunia, menurut Survei Biaya Hidup Mercer 2021.

BACA JUGA Tanpa Pemerintahan, Lebanon Akan Alami Banyak Kekacauan

Di tengah krisis ekonomi ini, orang-orang dan institusi negara telah dipaksa untuk berimprovisasi dengan cara-cara baru dan tidak konvensional untuk menghasilkan pendapatan tambahan.

Tentara Lebanon yang berjuang telah mulai menawarkan tur helikopter kepada wisatawan. Mereka berupaya untuk meningkatkan moral dan mengumpulkan uang tunai yang harus dibutuhkan untuk pemeliharaan.

Baik turis maupun warga Lebanon dapat mendaftar untuk perjalanan selama 15 menit di situs web militer, yang disebut sebagai cara untuk melihat “Lebanon dari angkasa”. Tur dengan helikopter R44 Robinson “Raven” – biasanya disediakan untuk pilot pelajar pada tahun pertama pelatihan mereka. Helikopter berangkat dari pangkalan udara Rayak dan Amchit, dan menawarkan pemandangan yang indah.

Secara khusus dikatakan bahwa tentara telah menggunakan pekerjaan sampingan sebagai pemandu wisata, mengingat militer telah menopang stabilitas Lebanon sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1990.

Terlepas dari dukungan militer Amerika Serikat (AS) yang signifikan, krisis ekonomi telah mempersulit tentara Lebanon untuk mempertahankan anggarannya untuk peralatan, pemeliharaan, dan persediaan.

Bulan lalu, Panglima Angkatan Darat Jenderal Joseph Aoun memperingatkan bahwa krisis ekonomi akan segera menyebabkan kehancuran semua lembaga negara, termasuk tentara. Sebagian krisis disebabkan oleh korupsi dan pemborosan pemerintah selama beberapa decade.

Lebanon tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi selama 13 bulan setelah ledakan besar di pelabuhan Beirut pada Agustus 2020. Ledakan menewaskan lebih dari 200 orang dan menghancurkan sebagian besar kota. Cadangan uang tunai mata uang asing telah anjlok, menyebabkan kekurangan bahan bakar, listrik dan obat-obatan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com