Diminta Kurangi Emisi Karbon, Australia Malah Perpanjang Proyek Batubara

Sydney, Beritasatu.com – Pemerintah Australia pada Kamis (16/9/2021) menyetujui perpanjangan kontrak tambang batubara yang kontroversial. Langkah ini menggandakan komitmen negara tersebut untuk terus mengekstraksi bahan bakar fosil, meskipun ada tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Pengumuman disampaikan menjelang konferensi iklim COP26 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Glasgow, Skotlandia pada November 2021.

Sebelumnya, pemimpin dunia telah mendesak pemerintah Australia untuk meningkatkan aksi iklim dan berkomitmen pada target untuk mencapai emisi nol bersih.

Australia adalah salah satu produsen batubara dan gas alam terbesar di dunia. Negara ini juga menderita karena kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan yang dipicu oleh iklim yang semakin ekstrem dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Lingkungan Australia Sussan Ley memberi lampu hijau perpanjangan tambang Vickery Whitehaven Coal di dekat Sydney. Ini dilakukan hanya beberapa minggu setelah pemerintah konservatif yang pro penggunaan batubara mengatakan, permintaan global meningkat dan berjanji untuk tetap menambang batubara untuk ekspor.

Dalam keputusannya, Ley mengatakan dirinya menemukan bahwa persetujuan tindakan yang diusulkan konsisten dengan komitmen Australia di bawah Perjanjian Paris. Ia menambahkan, perusahaan pertambangan telah mengidentifikasi Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan sebagai kemungkinan pelanggan.

Tambang tersebut telah menarik kontroversi di Australia dan gugatan dari delapan remaja, yang memperoleh kemenangan besar pada Mei 2021. Saat itu, seorang hakim setuju bahwa memperpanjang kontrak penggunaan tambang batubara akan menyebabkan kerusakan terkait iklim.

Hakim federal memutuskan bahwa pemerintah harus memperhitungkan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh proyek itu bagi kesehatan, kekayaan, dan kesejahteraan kelompok. Namun ia menolak seruan mereka untuk perintah menghentikan proyek secara serentak.

"Menteri memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar tidak menyebabkan cedera pribadi pada anak-anak ketika memutuskan ... untuk menyetujui atau tidak menyetujui proyek perpanjangan," kata Hakim Mordy Bromberg, Kamis.

Ley telah melampirkan sejumlah persyaratan ke tambang, termasuk mengenai spesies terancam yang hidup di daerah tersebut dan sungai terdekat yang dilindungi. Sementara tambang akan menghasilkan campuran batu bara kokas yang digunakan untuk membuat baja dan batubara termal untuk pembangkit listrik.

Namun, Tim Buckley dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, mengecam langkah tersebut sebagai pengabaian ilmu tentang perubahan iklim sementara biaya ekonomi meningkat dengan cepat akibat lambatnya penanganan lingkungan.

"Sistem pengadilan Australia telah memutuskan bahwa pemerintah kita memiliki kewajiban untuk menjaga generasi mendatang, tetapi pemerintah federal kita terus mengabaikan hal ini. Dan peningkatan biaya aset yang terdampar akan menjadi hasil langsung,” ujarnya.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature minggu lalu menemukan bahwa 89% cadangan batubara global, dan 95% di antaranya merupakan bagian Australia, harus dibiarkan tak tersentuh untuk mengatasi krisis iklim.

