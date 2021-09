Taliban Serahkan Uang Rp 123 Miliar dan Emas ke Bank Sentral Afghanistan

Jumat, 17 September 2021 | 08:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kabul, Beritasatu.com- Kelompok milisi Taliban menyerahkan uang kontan US$ 12,3 juta (Rp 123 miliar) dan emas sitaan kepada bank sentral Da Afghanistan (DAB). Seperti dilaporkan Xinhua, pernyerahan itu dikonfirmasi pihak bank Da Afghanistan, Kamis (16/9/2021).

“Uang tunai dan emas batangan yang ditemukan dari rumah mantan pejabat pemerintah dan kantor lokal bekas badan intelijen pemerintah telah dikembalikan ke perbendaharaan Bank Da Afghanistan,” kata bank itu.

"Pejabat Imarah Islam Afghanistan dengan menyerahkan aset ke perbendaharaan nasional membuktikan komitmen mereka terhadap transparansi," tambah pihak bank.

Setelah mengambil alih ibu kota Kabul pada 15 Agustus, Taliban mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara pada 7 September, menunjuk beberapa pejabat menteri dan pejabat gubernur bank sentral Afghanistan.

Amerika Serikat (AS) telah membekukan hampir US$ 9,5 miliar (Rp 137 triliun) aset milik bank sentral Afghanistan. Seperti dilaporkan Bloomberg, Rabu (18/8/2021), AS juga menghentikan pengiriman uang tunai ke negara itu.

Pada Selasa (17/8/2021), seorang pejabat pemerintah mengonfirmasi kebijakan pembekuan aset itu. AS sedang mencoba untuk mencegah pemerintah yang dipimpin Taliban mengakses uang itu.

Pejabat itu mengatakan aset bank sentral apa pun yang dimiliki pemerintah Afghanistan di AS tidak akan tersedia untuk Taliban. Aset akan tetap ada dalam daftar sanksi Departemen Keuangan AS.

