Bertemu di PBB, Menlu Indonesia-Turki Bahas Isu Afghanistan dan Myanmar

New York, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu membahas isu Afghanistan dan Myanmar dalam pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Minggu (19/9/2021).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/9/2021) menyatakan, kedua menteri sepakat mengenai pentingnya komunitas internasional berkolaborasi guna memastikan perkembangan di Afghanistan berlangsung kondusif bagi perdamaian dunia.

Menteri Turki mendukung pesan dan harapan Indonesia yang telah disampaikan Menlu RI kepada Taliban yaitu pentingnya terus diupayakan pembentukan pemerintahan yang inklusif, pentingnya jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai tempat pembibitan dan pelatihan teroris, serta penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Sementara terkait isu Myanmar, Menlu Turki menyampaikan apresiasi dan dukungan atas peran aktif Indonesia dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

“Situasi kemanusiaan yang memburuk di tengah pandemi Covid-19 menjadi sorotan utama kedua menteri. Pemberian bantuan kemanusiaan perlu didorong dan ditingkatkan, guna menyelamatkan penduduk Myanmar,” kata Kemlu RI.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno dan Menlu Cavusoglu juga membahas hubungan bilateral kedua negara yang semakin kuat, terutama dilihat dari peningkatan kerja sama ekonomi.

Nilai perdagangan Indonesia-Turki pada periode Januari-Juli 2021 tercatat sebesar US$ 1,1 juta atau meningkat 47,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, dibahas pula penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA) yang diyakini kedua menteri akan menjadi instrumen penting dalam pencapaian perdagangan kedua negara menuju US$ 10 miliar.

