Laporan Tahunan 2021, Bagaimana Kebebasan Berinternet di Indonesia?

Paris, Beritasatu.com - Freedom on the Net, pada Selasa (21/9/2021) mengeluarkan laporan tahunan 2021 mengenai kebebasan berinternet di negara-negara di dunia. Disusun oleh lembaga think-tank Freedom House AS, survei tersebut memberi negara-negara skor 100 untuk tingkat kebebasan Internet yang dinikmati warga, termasuk sejauh mana mereka menghadapi pembatasan konten yang dapat mereka akses.

Islandia menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Estonia dan Kosta Rika, negara pertama di dunia yang menyatakan akses Internet sebagai hak asasi manusia. Di sisi lain, Tiongkok dinobatkan sebagai penyalahguna kebebasan Internet terburuk di dunia, menjatuhkan hukuman penjara berat untuk perbedaan pendapat online.

Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia?

Laporan tahun 2020 menempatkan Indonesia di posisi ke-49.

Dalam situs freedomhouse.org disebutkan, kebebasan internet di Indonesia menurun karena meningkatnya disinformasi dan propaganda pro-pemerintah, serta serangan teknis yang menargetkan aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.

Pemerintah kembali membatasi akses internet selama masa pertanggungan, pada Agustus dan September 2019, konektivitas terbatas di tengah protes di provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, pengadilan kemudian memutuskan untuk mendukung kelompok masyarakat sipil, menyatakan pembatasan itu melanggar hukum.

Sementara itu, kritik terhadap pemerintah, jurnalis, dan pengguna biasa terus menghadapi tuntutan pidana dan pelecehan sebagai pembalasan atas aktivitas online mereka.

Untuk tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-48 dalam laporan kebebasan berinternet.

Disebutkan, kebebasan internet di Indonesia menurun selama periode cakupan, karena peraturan baru yang memberlakukan persyaratan penghapusan dan pendaftaran pada berbagai perusahaan teknologi. Akses internet di Papua kembali terganggu, dengan beberapa gangguan bertepatan dengan peristiwa yang berkaitan dengan kemerdekaan Papua.

Sementara itu, kritik terhadap pemerintah, jurnalis, dan pengguna biasa terus menghadapi tuntutan pidana dan pelecehan sebagai pembalasan atas aktivitas online mereka. Wartawan, outlet berita, dan lembaga think tank menghadapi lebih banyak serangan teknis untuk pelaporan online mereka.

