Di Sidang PBB, Biden Janji Gencarkan Diplomasi Tanpa Henti

Rabu, 22 September 2021 | 00:03 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Presiden AS Joe Biden berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York pada Selasa 21 September 2021. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bersumpah akan era baru “diplomasi tanpa henti” saat dunia menghadapi Covid, perubahan iklim, dan Tiongkok. Seperti dilaporkan CNBC, Selasa (21/9/2021), langkah itu akan memungkinkan AS untuk beralih ke tantangan global lainnya seperti pandemi Covid, perubahan iklim, dan Tiongkok yang ambisius.

“Saat kami menutup periode perang tanpa henti ini, kami membuka era baru diplomasi tanpa henti,” kata Biden berpidato di pertemuan Majelis Umum PBB ke-76 yang diperkecil karena pandemi Covid-19. Mayoritas pemimpin menyampaikan pidato yang direkam sebelumnya.

Pidato Biden kepada badan yang beranggotakan 193 itu, yang pertama sejak ia menjabat pada Januari, datang ketika ia berusaha untuk membangun kembali aliansi yang hancur di bawah pemerintahan pendahulunya dan merebut kembali posisi kepemimpinan global.

BACA JUGA Superstar Korea, BTS Berpidato di Majelis Umum PBB

“Ketika Amerika Serikat mengalihkan fokus kami ke prioritas dan kawasan seperti Indo-Pasifik yang paling penting hari ini dan besok kami akan melakukannya dengan sekutu dan mitra kami melalui kerja sama lembaga multilateral seperti PBB untuk memperkuat kolektif kami. kekuatan dan kecepatan,” kata Biden dari mimbar pembicara hijau.

“Alih-alih melanjutkan perang di masa lalu, kami memusatkan perhatian dan mencurahkan sumber daya kami untuk tantangan yang memegang kunci masa depan kolektif kami,” kata presiden.

Masa depan kolektif itu tegang oleh pandemi yang berkelanjutan, ketidakpastian perubahan iklim, serta meningkatnya ketegangan tidak hanya dengan Tiongkok, tetapi juga di dalam aliansi NATO itu sendiri. Keputusan minggu lalu oleh Inggris dan AS untuk mencapai kesepakatan militer dengan Australia meninggalkan Prancis di sela-sela, menciptakan pertikaian diplomatik.

BACA JUGA Presiden Biden Siapkan Dana Iklim PBB Rp 1.430 Triliun

“Kekuatan militer AS harus menjadi alat pilihan terakhir kami, bukan yang pertama. Itu tidak boleh digunakan sebagai jawaban untuk setiap masalah yang kita lihat di seluruh dunia,” tambahnya.

Di bawah pengawasan Biden, penarikan sekitar 3.000 tentara AS dari Afghanistan pada akhir perang terlama AS berakhir dengan bencana ketika Taliban melakukan serangkaian kemenangan mengejutkan di medan perang. Meskipun kalah jumlah dengan militer Afghanistan, yang telah lama dibantu oleh pasukan koalisi AS dan NATO, Taliban merebut istana presiden di Kabul pada 15 Agustus.

Biden memerintahkan pengerahan ribuan tentara AS ke Kabul untuk membantu mengevakuasi staf Kedutaan Besar AS dan mengamankan perimeter bandara. Sementara itu, ribuan warga Afghanistan mengerumuni landasan di bandara dengan putus asa untuk melarikan diri dari kekuasaan Taliban.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com