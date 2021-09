Jokowi Sebut Inklusivitas Prioritas Utama Kepemimpinan Indonesia pada G-20

Kamis, 23 September 2021 | 08:19 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun/Novy Lumanauw / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia akan berupaya agar G-20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Pada tahun 2022 mendatang, Indonesia akan memegang presidensi G-20 dengan mengusung tema besar "Recover Together, Recover Stronger".

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021) pagi.

"Indonesia akan berupaya agar G-20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, Utara dan Selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan," kata Jokowi.

Ditegaskannya, inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind.

Selain itu, lanjut Jokowi, ekonomi hijau dan berkelanjutan juga akan menjadi prioritas. Ia memahami Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, Jokowi memastikan Indonesia terus bekerja keras memenuhi komitmennya.

"Pada tahun 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban," ujar Jokowi.

Untuk menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Menurut Jokowi, multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret harus terus dikawal bersama.

"Let us work together, to Recover Together, Recover Stronger," tegas Jokowi.

Sumber: BeritaSatu.com