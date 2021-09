Jessica Widjaja Jadi Pembicara Kerja Sama Asosiasi Parlemen Eropa dan W20 G20

Jumat, 24 September 2021 | 08:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia kembali menghadirkan satu-satunya perwakilan pembicara untuk berbicara dalam Forum Dunia. Melalui webinar Forum Kerja Sama "European Parliament Association" dan W20 G20 yang dilaksanakan pada Kamis (23/9/2021) waktu Italia. Dr. Jessica N. Widjaja diundang guna memaparkan materi dalam sesi debat bersama Patrick Child Deputi R&D Komisi Eropa, Dominic Ruiz dari MEP Komite Pendidikan dan Kebudayaan, Enrique Baron mantan Presiden Parlemen Eropa, Lana Nusseibeh Asisten Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, serta Thoraya Obaid selaku Kepala W20 Arab Saudi.

Acara yang mengangkat tema "How To Overcome The Covid-19 Pandemic And Its Consequences" ini, turut dihadiri Menteri Kesetaraan Gender Italia, Elena Bonetti. Acara sendiri disiarkan langsung dari Villa Salviati - Firenze, Italia. Pada kesempatan ini Jessica sebagai Kepala Delegasi W20 Indonesia menyatakan bahwa momentum ini dapat menjadi citra baik bagi Indonesia yang akan menjadi Presidensi W20 dalam G20 di Indonesia tahun 2022 nanti.

Ia memaparkan pandangannya, bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak langsung dan tidak langsung kepada kita semua masyarakat dunia.

"Meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya kecemasan, gangguan kesehatan mental pada kebanyakan orang, termasuk penyakit fisik akibat virus corona menjadi ketakutan terbesar semua." ungkapnya.

Jessica menjelaskan, menurut data Kementerian Kesehatan RI, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapat 4,1 juta orang.

"Namun angka tersebut menunjukkan penurunan dari kasus sebelumnya, di mana Indonesia tidak lagi menempati 5 besar negara dengan kasus terinfeksi Covid 19 terbanyak di Dunia." jelasnya.

Mengenai dampak terhadap Wanita, Ketua The Grandeur Center (TGC) Indonesia ini menjelaskan bahwa perempuan menjadi individu yang paling merasakan efek dari pandemi Covid-19 ini.

"Salah satunya karena di masa pandemi ini terjadi banyak kasus PHK untuk perusahaan bisa survive. Dan sebagian besar perusahaan akan lebih memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan wanita," sebutnya.

Namun ia ingin melihat dari sisi lain mengenai efek pandemi ini bagi perempuan, kondisi yang memberatkan tersebut ternyata dapat menjadi satu kekuatan tersendiri.

"Dalam satu tahun terakhir, banyak keputusan nasional berskala besar yang dipercayakan kepada perempuan, banyak wanita yang semakin mandiri, kuat dan berani mengungkapkan berbagai hal di mata dunia!" seru Jessica.

Mantan model ini melanjutkan bahwa sejak pandemi seperti sekarang, menjadikan wanita yang di-PHK dituntut harus kreatif agar keuangannya tidak terganggu.

"Maka kita ketahui bersama, selama masa Pandemi ini banyak sekali usaha kecil yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perempuan mulai berani membangun usaha mandiri, menjadi sebuah gerakan kewirausahaan wanita," ujarnya.

Terakhir, wanita yang juga menjadi pengusaha start-up ini berpesan, bahwa di saat seperti sekarang ini kita justru benar-benar dapat melihat kekuatan wanita yang sebenarnya.

"Perempuan yang seakan selalu diremehkan dan dianggap tidak mampu bersaing dengan pria, pada akhirnya dengan begitu banyak usaha yang didirikan oleh mereka selama pandemi ini, saya justru melihat hal inj sebagai bukti untuk menghapus stigma yang selama ini ditempatkan pada perempuan," tutupnya.

