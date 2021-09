Singapura Minta Banyak Bantuan untuk Atasi Pemanasan Global

Sabtu, 25 September 2021 | 07:13 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Negara-negara pulau kecil, termasuk Singapura meminta lebih banyak bantuan untuk memerangi pemanasan global. Seperti dilaporkan thestraitstimes, Kamis (23/9/2021), pernyataan itu disampaikan 39 anggota Association of Small Island States (AOSIS), termasuk Singapura.

AOSIS menyatakan para anggotanya berbesar hati bahwa Amerika Serikat (AS) akan menggandakan aksi pendanaan iklim di negara-negara berkembang menjadi US$ 11,4 miliar (Rp162,7 triliun) per tahun pada tahun 2024.

Tetapi AOSIS mencatat bahwa lebih banyak ambisi diperlukan dari kekuatan global untuk menutup kesenjangan iklim dan pembangunan.

"Pendanaan untuk akar penyebab perubahan iklim secara eksponensial lebih besar daripada pendanaan untuk respons terhadap perubahan iklim," kata Deklarasi Pemimpin AOSIS - yang pertama dalam tujuh tahun.

“Mekanisme Keuangan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) hanya menyediakan US$2,5 miliar (Rp 25,6 triliun) pada tahun 2018 untuk negara-negara berkembang, dengan SIDS (negara berkembang pulau kecil) menerima bagian menit yang setara dengan sekitar US$ 245 juta (Rp 3,4 triliun),” katanya.

“Distribusi keseluruhan dukungan keuangan antara mitigasi dan adaptasi hingga saat ini masing-masing adalah 80 persen dan 20 persen, dengan hanya 2 persen dari pendanaan iklim yang tersedia untuk SIDS, yang setengahnya dalam bentuk pinjaman,” tambahnya seraya mendesak lebih banyak bantuan.

Secara terpisah minggu ini, Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melaporkan bahwa pendanaan iklim dari negara maju ke negara berkembang pulau kecil turun kembali ke level 2017 pada 2019 - dari US$ 2,1 miliar (Rp 29,9 triliun) pada 2018 menjadi US$1,5 miliar (Rp 21,4 triliun).

"Sementara itu, setidaknya US$1,6 triliun telah dihabiskan untuk subsidi bahan bakar fosil oleh penghasil emisi utama selama lima tahun sejak adopsi Perjanjian Paris pada 2015," kata AOSIS.

Subsidi bahan bakar fosil oleh penghasil emisi utama, khususnya negara-negara Kelompok 20 (G-20), bertentangan dengan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Paris, dan juga bertentangan dengan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia, kata AOSIS.

"Subsidi bahan bakar fosil berjumlah lebih dari US$ 471 miliar (Rp6.722 triliun) pada 2018, dibandingkan dengan US$160 miliar (Rp2.283 triliun) dalam subsidi energi terbarukan, yang menggambarkan keunggulan kompetitif yang tidak adil yang diberikan kepada industri bahan bakar fosil," bunyi deklarasi tersebut.

Situasi tersebut menciptakan hambatan buatan untuk pertumbuhan industri energi terbarukan dan penguncian infrastruktur intensif karbon, dan retensi bagian industri bahan bakar fosil yang luar biasa dari sektor energi global, yang bertentangan dengan pencapaian tujuan Perjanjian Paris.

Sumber: BeritaSatu.com