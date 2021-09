WFP Minta Dana Rp 576 Miliar untuk Pangan 440.000 Pengungsi Kenya

Sabtu, 25 September 2021 | 07:38 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Nairobi, Beritasatu.com- Program Pangan Dunia (WFP) pada Jumat (24/9/2021) meminta 4,46 miliar shilling (sekitar Rp 576 miliar) untuk terus memberikan bantuan makanan dan gizi kepada 440.000 pengungsi di Kenya selama enam bulan ke depan.

"WFP mendesak mencari US$ 40,4 juta (Rp 576 miliar) untuk mengembalikan jatah makanan penuh bagi para pengungsi di permukiman Dadaab, Kakuma dan Kalobeyei selama enam bulan ke depan," kata WFP dalam satu pernyataan yang dikeluarkan di Nairobi, seperti dilaporkan Xinhua.

Dikatakan, jatah makanan untuk para pengungsi akan dipotong lebih lanjut karena kekurangan dana yang parah. WFP memperingatkan bahwa mungkin harus menghentikan bantuan sama sekali pada akhir tahun jika sumber daya baru tidak tersedia dalam waktu dekat.

WFP menyatakan US$ 23,9 juta (Rp341 miliar) dari US$ 40,4 juta (Rp 576 miliar) akan langsung diberikan kepada para pengungsi dalam bentuk transfer tunai dan US$ 14,3 juta (Rp 204 miliar) akan dihabiskan untuk makanan yang sebagian besar dibeli di Kenya.

Menurut WFP, US$ 1,2 juta (Rp 17,1 miliar) akan memberi anak-anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan makanan khusus untuk pengobatan dan pencegahan kekurangan gizi, dan US$ 1 juta (US$14,2 miliar) sisanya akan memberi makan anak-anak sekolah di seluruh kamp.

WFP menyatakan pengungsi harus puas dengan hanya 52% dari jatah penuh mulai Oktober.

"Pengurangan ini hanya akan memungkinkan WFP untuk memperpanjang sisa makanan dan uang tunai hingga Desember 2021, setelah itu bantuan makanan untuk semua pengungsi akan berhenti sepenuhnya jika dana lebih lanjut tidak diterima," katanya.

Country Director WFP Kenya Lauren Landis mengatakan pemotongan bantuan makanan untuk keluarga yang sudah sangat rentan adalah keputusan yang memilukan yang harus dibuat, terlebih lagi dengan darurat kekeringan nasional yang diumumkan oleh Kenya baru-baru ini.

"Tingkat pendanaan yang rendah membuat WFP tidak punya pilihan - ini adalah pilihan terakhir yang mutlak," katanya, mencatat bahwa saat ini, ada kebutuhan luar biasa di seluruh dunia, diperburuk oleh pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan konflik.

WFP menyatakan sedang bekerja dengan Kenya dan mitra lainnya untuk memberikan peluang kemandirian bagi para pengungsi, seperti membangun kebun dapur untuk menanam makanan segar, untuk menambah ransum atau menjual untuk menghasilkan pendapatan.

