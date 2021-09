AS Izinkan Masuk Bantuan untuk Afghanistan

Sabtu, 25 September 2021 | 10:01 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) mengizinkan bantuan untuk rakyat Afghanistan meskipun ada sanksi terhadap pemerintah Taliban. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Jumat (24/9/2021), izin itu diberikan di tengah kekhawatiran bahwa sanksi terhadap Taliban akan memperburuk krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di Afghanistan.

Pada Jumat, Departemen Keuangan AS menyatakan pihaknya mengeluarkan dua lisensi umum, satu mengizinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. Kedua organisasi itu masih berada di bawah sanksi AS.

Lisensi kedua mengizinkan transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor dan ekspor kembali makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya.

“Perbendaharaan berkomitmen untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia mereka,” kata Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS.

Gacki menambahkan bahwa Washington akan terus bekerja dengan lembaga keuangan, LSM, dan organisasi internasional untuk memudahkan aliran barang pertanian, obat-obatan, dan sumber daya lainnya sambil menegakkan sanksi terhadap Taliban, Jaringan Haqqani, dan lainnya.

Taliban menguasai negara itu bulan lalu ketika pasukan asing yang bersekutu dengan AS menarik diri dari Afghanistan setelah perang 20 tahun. Peristiwa memuncak dalam perebutan ibu kota, Kabul, pada 15 Agustus, dua dekade setelah Taliban digulingkan dari kekuasaan oleh serangan pimpinan AS menyusul serangan 11 September di Amerika Serikat.

PBB menyatakan bahwa pada awal tahun lebih dari 18 juta orang – sekitar setengah dari populasi Afghanistan – membutuhkan bantuan di tengah kekeringan kedua negara itu dalam empat tahun.

Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa Afghanistan berada di "ambang bencana kemanusiaan yang dramatis" dan telah memutuskan untuk terlibat dengan Taliban untuk membantu rakyat negara itu.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengizinkan pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan berlanjut, meskipun Washington mencantumkan Taliban sebagai kelompok "teroris" global yang ditunjuk secara khusus.

Sanksi tersebut membekukan aset apa pun yang dimiliki Taliban di AS dan melarang orang Amerika berurusan dengan kelompok itu, termasuk kontribusi dana, barang, atau jasa.

Langkah Jumat memperluas lisensi khusus itu, memungkinkan organisasi internasional dan LSM untuk membayar pajak, biaya, bea atau izin impor, lisensi atau transaksi lain yang diperlukan untuk bantuan menjangkau rakyat Afghanistan.

Juru bicara Departemen Keuangan mengatakan lisensi memungkinkan LSM dan lembaga keuangan asing untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan seperti pengiriman makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan layanan medis, termasuk bantuan Covid-19.

“Kami belum mengurangi tekanan sanksi terhadap para pemimpin Taliban atau pembatasan signifikan pada akses mereka ke sistem keuangan internasional,” tambah juru bicara itu.

Sumber: BeritaSatu.com