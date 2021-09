Taliban Gantung Mayat di Alun-alun Kota Herat

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Herat, Beritasatu.com- Taliban menggantung mayat dengan derek yang diparkir di alun-alun kota Herat di Afghanistan pada Sabtu (25/9/2021). Seperti dilaporkan AP, tindakan mengerikan itu menandakan kembalinya gerakan garis keras rezim ke sejumlah taktik brutal pada masa lalu.

“Pejabat Taliban awalnya membawa empat mayat ke alun-alun pusat di kota barat Herat, kemudian memindahkan tiga dari mereka ke bagian lain kota untuk dipamerkan kepada publik,” kata Wazir Ahmad Seddiqi, yang menjalankan apotek di tepi alun-alun.

“Pejabat Taliban mengumumkan bahwa keempatnya tertangkap mengambil bagian dalam penculikan Sabtu pagi dan dibunuh oleh polisi, kata Seddiqi. Ziaulhaq Jalali, seorang kepala polisi distrik yang ditunjuk Taliban di Herat.

Jalali mengatakan bahwa anggota Taliban menyelamatkan seorang ayah dan anak yang telah diculik oleh empat penculik setelah baku tembak. Dia mengatakan seorang milisi Taliban dan seorang warga sipil terluka oleh para penculik, dan bahwa para penculik tewas dalam baku tembak.

Satu video Associated Press menunjukkan kerumunan orang berkumpul di sekitar derek dan mengintip ke arah mayat itu ketika beberapa pria meneriakkan.

“Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperingatkan semua penjahat bahwa mereka tidak aman,” kata seorang komandan Taliban yang tidak mengidentifikasi dirinya kepada AP dalam satu wawancara di depan kamera yang dilakukan di alun-alun.

Sejak Taliban menyerbu Kabul pada 15 Agustus dan berkuasa, warga Afghanistan dan dunia telah menyaksikan untuk melihat apakah milisi akan menciptakan kembali aturan keras mereka pada akhir 1990-an, yang mencakup hukuman rajam di depan umum dan amputasi anggota badan terhadap tersangka penjahat. Beberapa eksekusi itu terjadi di depan banyak orang di sebuah stadion.

Dalam wawancara dengan The Associated Press pekan lalu, salah satu pendiri Taliban mengatakan bahwa gerakan garis keras akan sekali lagi melakukan eksekusi mati dan amputasi tangan. Departemen Luar Negeri AS menyatakan hukuman Taliban seperti itu akan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Kepada wartawan pada Jumat dalam pengarahan, Juru bicara Ned Price mengatakan bahwa Amerika Serikat akan "berdiri teguh dengan komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku ini - dari setiap pelanggaran semacam itu."

Para pemimpin Taliban tetap bertahan dalam pandangan dunia garis keras yang sangat konservatif, bahkan sekalipun mereka mengadopsi perubahan teknologi, seperti video dan ponsel.

“Semua orang mengkritik kami atas hukuman di stadion, tetapi kami tidak pernah mengatakan apa pun tentang hukum dan hukuman mereka. Tidak ada yang akan memberi tahu kami seperti apa hukum kami seharusnya. Kami akan mengikuti Islam dan kami akan membuat hukum kami berdasarkan Al-Quran,” kata Mullah Nooruddin Turabi dalam wawancara AP.

