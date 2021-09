Menlu Rusia: Proses Politik Afghanistan Mustahil Tanpa Taliban

Minggu, 26 September 2021 | 14:23 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghadiri konferensi pers di markas besar PBB di New York, AS, pada Sabtu 25 September 2021. (Foto: Xinhua)

New York, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan mustahil melakukan proses politik Afghanistan tanpa melibatkan Taliban. Seperti dilaporkan Xinhua, Minggu (26/9/2021), pernyataan itu dilontarkan Lavrov menghadiri konferensi pers di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).

“Resolusi Dewan Keamanan memiliki kebutuhan untuk memajukan proses politik di Afghanistan, dan ini tidak mungkin dicapai tanpa bekerja dengan Taliban,” kata diplomat tinggi Rusia itu dalam menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan atau rencana pelonggaran atau pencabutan sanksi internasional terhadap Taliban.

BACA JUGA Taliban Tidak Bisa Wakili Afghanistan di Majelis Umum PBB

Memperhatikan bahwa situasi saat ini "tidak membatasi atau menghalangi kontak kami" dengan Taliban, Lavrov mengatakan sanksi Dewan Keamanan PBB tidak melarang kontak semacam itu.

Berbicara tentang kontak Rusia dengan Taliban, menteri luar negeri mengatakan bahwa Rusia pertama dan terutama diarahkan untuk memastikan bahwa keamanan dan keselamatan warga Rusia ditegakkan.

"Dan kedua, untuk memfasilitasi rekonsiliasi antar-Afghanistan dan proses politik antar-Afghanistan," tambahnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com