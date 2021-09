CEO Pfizer: Kehidupan Akan Normal dalam Setahun

Senin, 27 September 2021 | 08:00 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan bahwa kehidupan akan mulai normal setahun lagi dan vaksinasi Covid-19 tahunan akan menjadi kebutuhan hidup.

Demikian disampaikan Bourla dalam wawancara dengan ABC, Minggu (27/9/2021).

"Menurut saya, kita semua akan kembali hidup normal dalam setahun," kata Bourla.

Menjalani hidup normal nantinya akan memiliki beberapa keterbatasan. "(Hidup normal) menurut saya bukan berarti tidak akan lagi ada varian baru, dan bukan berarti kita bisa hidup tanpa vaksinasi. Tetapi semua ini belum pasti," kata Bourla.

Selain Bourla, CEO Moderna Stephane Bancel juga mengatakan hal yang sama. Kepada koran Swiss, Neueu Zuercher Zeitung, Bancel memprediksi kehidupan akan normal dalam setahun.

Supaya kehidupan menjadi normal, Bourla menyarankan vaksinasi dilakukan secara berkala setiap tahun.

"Skenario yang paling mungkin terjadi adalah vaksinasi berkala, karena penyebaran virus yang begitu meluas, maka akan ada varian-varian baru. Lalu, kita juga akan memiliki vaksin yang mampu bertahan selama setahun, sehingga skenario yang terjadi adalah vaksinasi tahunan, tetapi saat ini kita belum tahu pasti, masih harus menunggu dan menganalisis data," kata Bourla.

Jumat lalu, CDC AS mengizinkan distribusi vaksinasi booster Pfizer dan BioNTech untuk orang-orang yang memiliki risiko terpapar tinggi. Sementar WHO menolak dengan keras booster karena menurut WHO, dosis ekstra sebaiknya diberikan kepada negara yang tingkat vaksinasinya masih rendah.

Menanggapi pernyataan WHO, Bourla mengatakan vaksinasi booster adalah hal yang dibutuhkan.

Mantan ketua CDC Tom Frieden mengkritik Moderna dan Pfizer karena tidak berbagi rahasia bahan dan cara pembuatan vaksin dengan pihak-pihak lain demi meningkatkan tingkat vaksinasi. Frieden menyebut Moderna dan Pfizer memalukan.

Bourla mengatakan bahwa pihaknya justru merasa bangga karena berhasil menyelamatkan jutaan nyawa.

Sumber: CNBC.com