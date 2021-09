Sydney Perkenalkan Cetak Biru Keluar dari Penguncian

Selasa, 28 September 2021 | 07:47 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Petugas memeriksa kendaraan terkait pembatasan akibat wabah Covid-19 di Pacific Highway, Queensland, di perbatasan New South Wales border di Brisbane pada 15 April 2020. (Foto: AFP)

Sydney, Beritasatu.com - Penduduk Sydney yang telah divaksinasi akhirnya akan keluar dari penguncian Covid-19 yang panjang pada pertengahan Oktober 2021, kata para pejabat Australia pada Senin (27/9/2021). Pemerintah menguraikan cetak biru untuk keluar dari penguncian dalam tiga tahap, ketika jumlah kasus turun di kota itu.

Perintah untuk tinggal di rumah akan dicabut di Sydney dan sekitar New South Wales ketika tingkat vaksinasi dosis ganda mencapai 70%. Perdana menteri negara bagian New South Wales Gladys Berejiklian mengatakan cukup yakin pelonggaran dari penguncian diperkirakan akan terjadi pada 11 Oktober 2021.

Pub, restoran, dan toko yang tutup akan diizinkan untuk dibuka kembali bagi orang yang telah divaksinasi. Sementara teman dan keluarga yang tinggal di kota terbesar Australia akan dapat bertemu kembali untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga bulan.

"Baru minggu ini dan minggu depan kita harus bertahan di sana. Kita hampir, hampir sampai, dan jangan menyerah pada menit terakhir," kata Berejiklian, Senin (27/9/2021).

Wakil Perdana Menteri Australia John Barilaro mengatakan cetak biru untuk keluar penguncian akan memungkinkan orang melakukan perjalanan melintasi New South Wales di bawah tahap kedua, setelah 80% orang yang berusia di atas 16 tahun divaksinasi sepenuhnya. Target tersebut kemungkinan besar akan dicapai pada akhir Oktober 2021.

Pembatasan jumlah tamu di pemakaman dan pernikahan akan dicabut pada saat yang sama, saat pertandingan olahraga juga akan diizinkan untuk dilanjutkan.

Namun, orang dewasa yang tidak divaksinasi harus menunggu hingga setidaknya 1 Desember untuk menikmati kemudahan yang sama di bawah pelonggaran tahap ketiga. Menurut para pejabat, pada tahap ketiga diperkirakan sekitar 90% dari populasi yang memenuhi syarat telah divaksinasi.

"Saya pikir hari ini adalah hari yang sangat mengecewakan bagi mereka yang tidak divaksinasi. Mereka harus menunggu lima atau enam minggu setelah yang lain (untuk kebebasan)," tuturnya.

Melalui Atap

Pengumuman itu datang ketika kasus harian baru turun di bawah 800 kasus baru per hari di New South Wales pada Senin, turun dari puncaknya sekitar 1.500 kasus per hari pada awal September 2021. Sementara jumlah orang dewasa dengan setidaknya satu dosis vaksin telah mencapai 85%.

Berejiklian memperingatkan bahwa rumah sakit masih menghadapi kewalahan oleh lonjakan pasien Covid-19 di minggu-minggu mendatang.

"Kami tahu bahwa begitu kami mulai membuka kembali pada 70% (vaksinasi penuh), jumlah kasus akan mencapai atapnya,” ujar Berejiklian.

"Tetapi apa yang akan melindungi kita adalah kenyataan bahwa begitu banyak orang telah menerima setidaknya dosis pertama dari vaksin dan orang-orang itu akan memiliki lapisan perlindungan ekstra agar tidak berakhir di rumah sakit atau lebih buruk," imbuhnya.

Pemerintah Australia telah bergulat dengan lonjakan musim dingin dalam varian virus corona Delta yang sangat menular. Kondisi tersebut memaksa dua kota terbesar, Sydney dan Melbourne, memberlakukan penguncian selama berbulan-bulan.

Tetapi peluncuran vaksin yang dulu dinilai lamban telah meningkat di seluruh negeri, mendorong para pemimpin untuk menguraikan rencana pembukaan kembali dengan hati-hati. Termasuk dimulainya kembali perjalanan internasional yang diperdebatkan pada akhir tahun ini.

Pihak berwenang juga mengumumkan pada Senin bahwa perintah tinggal di rumah akan dicabut di Canberra pada 15 Oktober. Bar, salon kecantikan, dan pusat kebugaran berada di antara bisnis-bisnis yang akan dibuka kembali.

Sekitar 400.000 orang di ibu kota negara itu telah dalam penguncian sejak pertengahan Agustus 2021, ketika otoritas berjuang untuk meredam wabah virus yang kecil tapi berkelanjutan.

Kepala Menteri Wilayah Ibu Kota Australia, Andrew Barr, mengatakan, pelonggaran pembatasan dimungkinkan karena tingkat vaksinasi di negara tersebut telah datang. "Sebagai bantuan selamat datang (bagi penduduk Canberra)," kata dia.

Secara keseluruhan, Australia telah mencatat lebih dari 98.000 kasus Covid-19 dan lebih dari 1.200 kematian terkait virus tersebut selama pandemi hingga saat ini. (afp/eld)

Sumber: BeritaSatu.com