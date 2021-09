Qatar Airways Alami Kerugian Rp 577 Triliun Akibat Pandemi Covid-19

Selasa, 28 September 2021 | 12:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Doha, Beritasatu.com- Maskapai Qatar Airways mengumumkan kerugian lebih dari US$ 4 miliar (Rp 577 triliun) pendapatan selama tahun fiskal terakhir. Seperti dilaporkan AP, kerugian itu dipicu pandemic Covid-19.

Manajemen maskapai mengakui jumlah penumpangnya turun 82% dari tahun ke tahun karena pandemi virus corona memusnahkan permintaan untuk perjalanan jarak jauh.

Kerugian besar, yang sebagian besar dikaitkan oleh maskapai milik negara itu dengan larangan terbang jet berbadan lebar Airbus A380 dan A330, menyoroti dampak dramatis pandemi pada industri.

Meski begitu, maskapai yang berbasis di Doha melaporkan peningkatan pendapatan menjadi US$1,6 miliar (Rp 22,8 triliun) sebelum pajak dan biaya lainnya dibandingkan tahun sebelumnya. Biaya operasional turun secara signifikan karena maskapai menghemat bahan bakar jet, mengurangi gaji sebesar 15% dan memotong sekitar 13.400 karyawan dari tenaga kerjanya.

Pandemi telah menghantam rute internasional yang paling sulit, memberikan pukulan berat bagi superkonektor di Teluk Persia yang pada dasarnya tidak memiliki pasar domestik.

Dalam beberapa bulan terakhir, maskapai utama telah menerima dorongan dari berakhirnya boikot selama bertahun-tahun yang melarang Qatar Airways dari wilayah udara Bahrain, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Embargo telah memaksa maskapai untuk mengambil rute yang lebih panjang dan mengonsumsi lebih banyak bahan bakar jet, meningkatkan biaya. Untuk pertama kalinya sejak 2017, maskapai negara kaya energi itu membuka kembali rute-rute utama ke pusat-pusat seperti Dubai, Kairo, dan Riyadh ketika perselisihan politik mereda pada Januari.

Maskapai penerbangan jarak jauh memuji ketahanannya dalam menghadapi varian virus yang menyebar cepat yang masih berlomba di seluruh dunia. Maskapai mencatat bahwa kerugian operasionalnya sebesar US$ 288 juta (Rp 4,1 triliun) atau mencapai 7% lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

“Sementara pesaing kami mengandangkan pesawat mereka dan menutup rute mereka, kami menyesuaikan seluruh operasi komersial kami untuk menanggapi pembatasan perjalanan yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti terbang,” kata CEO Qatar Airways Akbar Al Baker.

Maskapai ini mengakui menerima bantuan US$ 3 miliar (Rp 42,8 triliun) dari pemerintah Qatar untuk tetap beroperasi karena berjuang dengan pembatasan virus. Pendapatan maskapai turun menjadi lebih dari US$ 8 miliar (Rp 114 triliun) dari US$ 14 miliar (Rp 199 triliun) tahun sebelumnya. Maskapai ini mengeluarkan biaya yang mencapai US$ 2,3 miliar (Rp 32,8 triliun) atas penghentian armada berbadan lebarnya.

Maskapai ini hanya membawa 5,8 juta penumpang ke langit pada tahun fiskal terakhir, dibandingkan dengan 32,3 juta tahun sebelumnya – penurunan 82% yang mengejutkan.

Qatar Airways, yang mengoperasikan sekitar 250 pesawat dari Bandara Internasional Hamad yang baru dibangun di Doha, mengikuti model maskapai Teluk lainnya dengan menyediakan hubungan antara Timur dan Barat dari lokasinya di Semenanjung Arab.

Emirates yang berbasis di Dubai dan Etihad yang berbasis di Abu Dhabi adalah dua operator terbesar lainnya di kawasan yang bergantung pada rute jarak jauh yang menguntungkan. Emirates dan Etihad juga mengalami turbulensi karena pandemi, membukukan kerugian yang signifikan dalam miliaran dolar selama setahun terakhir.

Emirates, misalnya, melaporkan kerugian US$5,5 miliar (Rp 78,4 triliun) selama setahun terakhir dan menerima pemasukan tunai US$3,1 miliar (Rp 44,2 triliun) dari pemerintah Dubai.

Sumber: BeritaSatu.com