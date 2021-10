UNRWA Cari Bantuan Rp 11,4 Triliun Per Tahun untuk Rakyat Palestina

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 21:00 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) membutuhkan dana US$ 800 juta (Rp 11,4 triliun) per tahun untuk membantu rakyat Palestina. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Jumat (1/10/2021), UNRWA akan mencari dana itu pada konferensi donor yang akan datang di Brussels, Belgia.

kepada wartawan di markas besar PBB di New York, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan organisasi tersebut membutuhkan “prediktabilitas” untuk operasinya untuk menerapkan “tiga kegiatan inti” yakni pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.

Badan pengungsi Palestina akan mencari US$ 800 juta per tahun pada konferensi donor yang dijadwalkan berlangsung di Brussels bulan depan.

Dana tersebut akan memungkinkan badan PBB untuk menjalankan sekitar 700 sekolah, melayani 550.000 anak-anak, serta pusat kesehatan dan untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

BACA JUGA Palestina Minta Negara Donor Tutup Defisit UNRWA

Lazzarini mengatakan ada juga kebutuhan untuk jumlah tambahan, diperkirakan sekitar US$ 500.000 (Rp 7,1 miliar) pada tahun 2022, untuk menutupi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh UNRWA.

UNRWA yang membantu lebih dari lima juta warga Palestina di wilayah Palestina, Yordania dan Lebanon, kekurangan US$ 100 juta (Rp 1,42 triliun) pada tahun ini. Badan tersebut memperingatkan bahwa mereka mungkin harus menutup beberapa kegiatan pada bulan November dan Desember.

“Hari ini kami terus berjuang, mengejar uang tunai. Saya tidak pernah tahu sebagai komisaris jenderal minggu depan jika saya akan mampu membayar gaji 28.000 staf,” tambah Lazzarini.

BACA JUGA 2020, UEA Pangkas Drastis Sokongan Dana ke UNRWA

Washington telah menghentikan hampir semua bantuan untuk UNRWA pada tahun 2018 di bawah Trump, yang menolak gagasan bahwa orang-orang Palestina menjadi pengungsi.

AS telah menjadi donor tunggal terbesar untuk badan tersebut, menyumbang sekitar 30% (hampir US$ 365 juta atau Rp 5,21 triliun) dari anggaran tahunan UNRWA. Organisasi itu “terluka parah” akibat pemotongan anggaran selama bertahun-tahun, tetapi berhasil tetap utuh.

Presiden AS saat ini Joe Biden telah berjanji untuk mengembalikan bantuan kepada Palestina dan menetapkan kembali tujuan dari solusi dua negara yang dinegosiasikan untuk konflik Israel-Palestina.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com