AS Larang Turki untuk Beli Senjata Rusia

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) memperingatkan Turki tentang risiko lebih lanjut terhadap hubungan bilateral karena transaksi senjata dengan Rusia pada Jumat (1/10/2021). Seperti dilaporkan AFP, Sabtu (2/10/2021), peringatan diberikan AS jika Turki membeli lebih banyak senjata dari Rusia, setelah AS melakukan tindakan balasan atas pembelian sistem pertahanan udara rudal S-400.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Rusia Vladimir Putin awal pekan ini dan membahas kerja sama militer yang lebih besar, termasuk di pesawat tempur dan kemungkinan kapal selam.

Turki, anggota NATO, menentang peringatan AS pada 2017 untuk membeli sistem pertahanan udara S-400, kesepakatan yang dikhawatirkan aliansi Barat akan memungkinkan Rusia mengasah keterampilannya dalam menargetkan pesawat AS dan Eropa Barat.

“Kami telah mendesak Turki di setiap tingkat dan kesempatan untuk tidak mempertahankan sistem S-400 dan menahan diri dari membeli peralatan militer tambahan Rusia,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman kepada wartawan ketika ditanya tentang perjalanan Erdogan.

"Kami terus menjelaskannya kepada Turki dan apa konsekuensinya jika mereka bergerak ke arah itu," kata Sherman, yang sedang berkunjung ke Swiss.

Sherman menegaskan kembali bahwa S-400 tidak kompatibel atau dapat dioperasikan dengan sistem NATO.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari program jet F-35 yang canggih di mana beberapa perusahaan Turki terlibat dan melalui mana Ankara mengharapkan sebanyak 100 pesawat dan memiliki pemasok Turki.

Tetapi Sherman menekankan Amerika Serikat menghargai hubungan dengan Turki. Dia menunjuk pada sambutannya kepada jutaan pengungsi Suriah dan menawarkan untuk membantu memulihkan bandara internasional Kabul.

“Kadang-kadang Turki adalah tantangan. Saya yakin mereka terkadang menganggap Amerika Serikat sebagai tantangan. Tapi mereka adalah sekutu NATO yang berharga,” kata Sherman.

Pada Kamis, Erdogan mengatakan bahwa hubungannya "tidak dimulai dengan awal yang baik" dengan Presiden AS Joe Biden, yang ketika keluar dari kekuasaan menggambarkan pemimpin Turki itu sebagai seorang otokrat dan menyuarakan dukungan untuk oposisi.

