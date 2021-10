AS akan Gelar Percakapan Perdagangan dengan Tiongkok

Senin, 4 Oktober 2021 | 20:36 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari mendatang akan menggelar percakapan dengan Tiongkok tentang perdagangan. Pemerintahan Joe Biden yakin raksasa Asia itu tidak menghormati komitmennya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada Januari 2020.

"Tiongkok membuat komitmen yang dimaksudkan untuk menguntungkan industri tertentu Amerika, termasuk pertanian, sehingga kita harus mendesak," kata pernyataan Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai, yang disampaikan dalam pidato kepada lembaga pemikir AS Pusat Studi Strategis dan Internasional, Senin (4/10/2021).

Menurut kutipan dari pidatonya, Tai juga dijadwalkan mengumumkan peluncuran proses pengecualian tarif yang ditargetkan. Kebijakan ini akan diterapkan untuk pembebasan dari tarif bea cukai yang dikenakan atas barang-barang Tiongkok senilai US$ 370 miliar per tahun oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Tarif hukuman telah dikenakan sebagai pembalasan atas praktik perdagangan Tiongkok yang dianggap tidak adil. Sanksi ini dikritik oleh banyak perusahaan.

Pada awal Agustus 2021, beberapa kelompok bisnis AS yang paling berpengaruh mendesak pemerintahan Biden untuk mengurangi biaya tambahan ini. Pihaknya menunjukkan bahwa industri AS menghadapi kenaikan biaya, karena tarif dibayar oleh importir.

Seorang pejabat senior AS, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan tarif akan tetap berlaku selama durasi prosedur pengecualian.

Presiden AS Joe Biden telah meminta Tai untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap strategi perdagangan AS terhadap Tiongkok dan tarif yang diprakarsai oleh pendahulunya Trump dari Partai Republik.

"Kami terus memiliki keprihatinan serius dengan praktik perdagangan Tiongkok yang berpusat pada negara dan non-pasar, yang tidak dibahas dalam perjanjian Fase Satu yang dicapai pada 2019 untuk menenangkan perang dagang antara kedua ekonomi besar," ungkap Tai.

"Saat kami bekerja untuk menegakkan ketentuan Fase Satu, kami akan mengangkat masalah kebijakan yang lebih luas ini dengan Tiongkok," imbuhnya.

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Trump dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He mengikat pemerintah Tiongkok untuk menambahkan US$ 200 miliar dalam pembelian ekspor AS, termasuk energi, pertanian, dan produk manufaktur sepanjang 2021.

Kesepakatan itu jauh dari praktiknya, menurut analis perdagangan.

Pejabat administrasi Biden tidak merinci sejauh mana kekurangannya, sambil menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak puas.

"Ada beberapa komitmen yang belum terpenuhi dan menurut kami hasil kesepakatan secara keseluruhan sudah campur aduk," kata pejabat itu. Meski menyampaikan ketidakpuasan, ia menekankan, pemerintah AS bukan untuk meningkatkan ketegangan perdagangan.

Bekerja dengan Sekutu Kita

Pidato Tai akan menyoroti strategi pemerintahan Biden untuk bekerja sama dengan negara-negara demokrasi sekutu dalam persaingan dengan Tiongkok.

Trump, yang menolak aliansi tradisional AS, memicu kecemasan pasar di seluruh dunia dengan perang dagang.

Namun, ia akhirnya menghasilkan hasil konkret yang terbatas. Khususnya kemajuan pada masalah mendalam yang dinilai oleh pemerintah AS dan sekutunya telah mengganggu hubungan perdagangan dengan Tiongkok.

Ini termasuk subsidi negara besar-besaran untuk perusahaan nasional, pencurian kekayaan intelektual, dan faktor lainnya menciptakan lapangan bermain yang sangat tidak merata.

"(Pemerintah AS) akan menggunakan berbagai alat yang kami miliki dan mengembangkan alat baru yang diperlukan untuk membela kepentingan ekonomi Amerika dari kebijakan dan praktik berbahaya," kata Tai.

"Inti dari strategi kami adalah komitmen untuk memastikan kami bekerja dengan sekutu kami untuk menciptakan pasar adil dan terbuka," lanjutnya.

Tai juga akan menekankan bahwa hubungan perdagangan dan ekonomi antara pemerintah AS dan Tiongkok adalah salah satu dari konsekuensi yang mendalam.

"Sebagai dua ekonomi terbesar di dunia, bagaimana kita berhubungan satu sama lain tidak hanya mempengaruhi kedua negara kita. Ini berdampak pada seluruh dunia dan miliaran pekerja," jelas Tai.

Secara keseluruhan, pemerintah AS melihat outlook yang suram. "Kita tahu bahwa Tiongkok tidak mungkin membuat reformasi yang berarti saat ini," jelas pejabat pemerintah. Selain itu, tidak ada dorongan untuk memulai negosiasi "Fase Dua" yang telah lama ditunggu-tunggu.

"Tiongkok semakin eksplisit bahwa pihaknya menggandakan pendekatannya yang otoriter dan berpusat pada negara, serta menolak untuk mengatasi masalah struktural kami," kata pejabat itu.

"Kami menyadari bahwa Tiongkok mungkin tidak berubah dan bahwa kami harus memiliki strategi yang berhubungan dengan Tiongkok seperti itu, bukan seperti yang kita harapkan. Fokus utama kami adalah membangun ketahanan dan daya saing, termasuk dengan sekutu dan mitra kami," tukasnya. (afp/eld)

Sumber: BeritaSatu.com