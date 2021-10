Layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp Mulai Normal

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga layanan dari Facebook Inc, yakni Facebook, Instagram, dan WhatsApp sudah mulai berfungsi normal alias terhubung kembali ke internet global pada Selasa (5/10/2021) pagi WIB setelah hampir enam jam mengalami gangguan yang melumpuhkan platform media sosial itu.

Gangguan yang dialami Facebook, WhatsApp, dan Instagram oleh pemantau situs web Downdetector disebut sebagai kegagalan terbesar yang pernah dilihatnya.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.