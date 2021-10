Akibat Covid-19, Industri Penerbangan Global Merugi Rp 2.867 Triliun

Selasa, 5 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Boston, Beritasatu.com- Industri penerbangan global mengalami kerugian US$ 201 miliar (Rp 2.867 trilliun) akibat pandemi Covid-19. Seperti dilaporkan Bloomberg, Senin (4/10/2021), Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menyebut nilai kerugian itu melampaui hampir 9 tahun pendapatan kolektif industri.

Menurut IATA, kerugian maskapai penerbangan dari pandemi virus corona akan melampaui US$ 200 miliar karena pembatasan perjalanan membebani permintaan perusahaan dan jarak jauh hingga 2022.

“Operator siap untuk membukukan defisit kolektif sebesar US$ 11,6 miliar (Rp 165 triliun) pada tahun depan,” tambah IATA pada Senin (4/10) di Boston, Amerika Serikat (AS) pada pertemuan tahunannya.

Badan perdagangan juga meningkatkan perkiraan kerugiannya untuk tahun ini, dan merevisi kekurangan untuk tahun 2020. Saat perjalanan domestik dan regional mulai pulih, hanya ada sedikit pemulihan di rute bisnis yang menjangkau dunia yang sangat penting bagi banyak operator.

AS siap untuk membuka perbatasannya untuk pengunjung trans-Atlantik bulan depan. Tetapi pasar jarak jauh lainnya tetap lesu, terutama yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Amerika Utara.

“Besarnya krisis Covid-19 untuk maskapai penerbangan sangat besar,” kata Direktur Jenderal IATA Willie Walsh dalam pertemuan terbesar para CEO industri penerbangan dalam lebih dari dua tahun.

“Orang-orang tidak kehilangan keinginan mereka untuk bepergian seperti yang kita lihat dalam ketahanan pasar domestik yang solid. Tetapi mereka ditahan dari perjalanan internasional oleh pembatasan, ketidakpastian dan kompleksitas,” tambahnya.

Operator menghadapi tantangan tambahan dalam menanggapi tuntutan agar industri bergerak lebih cepat untuk menurunkan jejak karbonnya. Tekanan, yang dimulai sebelum pandemi, baru meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada Senin, IATA mempercepat tujuannya, menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050.

Lalu lintas penumpang yakni jumlah orang yang terbang dikali jarak yang ditempuh, diperkirakan akan mencapai 40% dari tingkat pra-pandemi tahun ini, naik menjadi 61% pada 2022, ketika penghitungan pelancong seharusnya 3,4 miliar. Angka itu mirip dengan angka pelanggan untuk 2014, tetapi sekitar seperempat turun dari angka 2019.

Untuk membantu pemulihan, Walsh meminta pemerintah untuk menyederhanakan pembatasan perjalanan yang rumit dan memungkinkan pelancong yang divaksinasi untuk bergerak bebas antarnegara.

“Pembatasan perjalanan memberi waktu bagi pemerintah untuk merespons pada hari-hari awal pandemi. Hampir dua tahun kemudian, alasan itu tidak ada lagi,” katanya.

Kerugian tahun ini akan mencapai hampir US$ 52 miliar (Rp 741 triliun), prediksi IATA, lebih buruk dari perkiraan US$ 48 miliar (Rp 684 triliun) pada bulan April, setelah penerbangan tetap terbatas selama musim panas utara yang biasanya menguntungkan. Kerugian tahun 2020 direvisi menjadi sekitar US$ 138 miliar (Rp 1.969 triliun) dari US$ 126 miliar (Rp 1.797 triliun).

