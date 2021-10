Thailand Akan Beli 200.000 Dosis Pil AntiCovid-19 dari Merck

Selasa, 5 Oktober 2021 | 23:13 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Bangkok, Beritasatu.com- Pemerintah Thailand sedang dalam pembicaraan dengan pembuat obat Amerika Serikat (AS) Merck & Co untuk membeli 200.000 dosis pil antivirus eksperimental untuk pengobatan Covid-19.

Seperti dilaporkan Reuters, Thailand menjadi negara Asia terbaru yang berebut pasokan obat setelah tertinggal dari negara-negara Barat untuk vaksin.

Somsak Akksilp, direktur jenderal Departemen Layanan Medis, mengatakan Thailand saat ini sedang mengerjakan perjanjian pembelian untuk obat antivirus buatan Merck, yang dikenal sebagai molnupiravir.

Korea Selatan, Malaysia dan Taiwan menyatakan sedang dalam pembicaraan untuk membeli pengobatan potensial. Sementara Filipina, yang menjalankan uji coba pil tersebut, menyatakan pihaknya berharap penelitian domestiknya akan memungkinkan akses ke pengobatan tersebut.

Semua negara menolak untuk memberikan rincian tentang negosiasi pembelian.

Ketergesaan memesan obat datang setelah data dari uji klinis sementara yang dirilis pada Jumat (1/10) menunjukkan pil itu dapat mengurangi sekitar 50 % kemungkinan rawat inap atau kematian untuk pasien yang berisiko penyakit parah dari Covid-19.

Pil molnupiravir, yang dirancang untuk memasukkan kesalahan ke dalam kode genetik virus, akan menjadi obat antivirus oral pertama untuk Covid-19.

Banyak negara Asia ingin mengunci pasokan lebih awal setelah mereka dilanda keterbatasan pasokan dalam peluncuran vaksin mereka tahun ini, menempatkan mereka di belakang negara-negara kaya yang membeli ratusan juta dosis.

"Kami sekarang sedang mengerjakan perjanjian pembelian dengan Merck yang diharapkan selesai minggu ini, kami telah memesan 200.000 dosis sebelumnya," ujarnya.

Somsak mengatakan pil molnupiravir bisa tiba segera setelah Desember, meskipun kesepakatan itu akan tunduk pada persetujuan pil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS dan regulator Thailand.

Merck dikenal dengan nama MSD di luar AS dan Kanada. Perwakilan di kantor Merck Thailand tidak dapat segera dihubungi.

Kasus Covid-19 yang dikonfirmasi harian di Thailand turun di bawah 10.000 pada hari Senin (4/10) untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli. Negara ini telah memberikan 55,5 juta dosis vaksin Covid-19 sejauh ini, menginokulasikan sepenuhnya sekitar 31% dari populasi.

Diperkirakan, Merck bisa memproduksi 10 juta dosis obat molnupiravir pada akhir tahun 2021. Perusahaan juga memiliki kontrak pemerintah AS untuk memasok 1,7 juta dosis molnupiravir dengan harga US$ 700 (Rp 9,98 juta) per dosis. Perusahaan telah m merencanakan pendekatan penetapan harga berjenjang berdasarkan kriteria pendapatan negara.

Sumber: BeritaSatu.com