Tagihan Listrik Tak Dibayar, Afghanistan Akan Gelap Gulita

Kabul, Beritasatu.com- Afghanistan mungkin akan menjadi gelap gulita karena tagihan listrik tetap belum dibayar. Seperti dilaporkan Bloomberg, Rabu (6/10), negara-negara tetangga memasok sekitar 78% listrik Afghanistan dan belum dibayar sejak Taliban mengambil alih.

Perusahaan listrik negara Afghanistan telah mengajukan banding ke misi yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan US$ 90 juta (Rp 1,28 triliun). Dana itu untuk menyelesaikan tagihan yang belum dibayar kepada pemasok Asia Tengah sebelum listrik Afghanistan diputus, mengingat batas waktu tiga bulan untuk pembayaran telah berlalu.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan dari pertengahan Agustus, tagihan listrik belum dibayarkan ke negara-negara tetangga yang memasok sekitar 78% dari kebutuhan listriknya. Tagihan listrik menimbulkan masalah lain bagi pemerintah baru yang bergulat dengan krisis uang tunai dalam perekonomian sebagian karena Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya membekukan cadangan luar negeri negara itu.

“Afghanistan biasanya membayar US$ 20 juta (Rp 284,8 miliar) hingga US$ 25 juta (Rp 356 miliar) per bulan secara total ke Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Iran dan sekarang tagihan yang belum dibayar mencapai US$ 62 juta (Rp 883 miliar),” kata Safiullah Ahmadzai, penjabat CEO Da Afghanistan, Breshna Sherkat, pada Rabu.

“Negara-negara ini dapat memutus pasokan listrik kapan saja mereka mau,” tambahnya.

“Kami telah meminta UNAMA di Kabul untuk membantu rakyat Afghanistan membayar pemasok listrik negara itu sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan mereka,” kata Ahmadzai melalui telepon, merujuk pada Misi Bantuan PBB di Afghanistan.

Ahmadzai mengatakan sekitar US$ 90 juta (Rp 1,28 triliun) diminta dari misi karena tagihan yang belum dibayar akan melonjak menjadi sekitar US$ 85 juta (Rp 1,21 triliun) dalam seminggu. Misi PBB belum menanggapi permintaan itu.

Saat ini, tidak ada pemadaman listrik yang signifikan sekarang di Kabul atau di tempat lain di Afghanistan. Ahmadzai mengatakan hanya 38% dari 38 juta penduduk Afghanistan yang saat ini memiliki akses listrik.

Pemerintah Taliban sedang berusaha untuk membayar tagihan listrik dan telah meminta negara-negara tetangga untuk menghindari pemutusan pasokan listrik, Bilal Karimi, juru bicara kelompok itu mengatakan melalui telepon.

“Kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka dan kami tidak berharap mereka berhenti memberi kami kekuatan,” tambahnya.

Ketika Taliban meraih kekuasaan setelah penarikan AS dari Afghanistan, perusahaan listrik negara itu telah berjuang untuk mengumpulkan pembayaran dari konsumen karena situasi keamanan dan kondisi ekonomi yang suram.

Pemadaman listrik biasa terjadi di Afghanistan, bahkan ketika pemerintah yang didukung AS berkuasa. Taliban ikut bertanggung jawab atas situasi saat mereka menyerang menara transmisi tahun lalu, yang menyebabkan pemadaman listrik di Kabul.

Afghanistan membutuhkan sekitar 1.600 megawatt listrik setiap tahun. Ahmadzai mengatakan sumber listrik domestik Afghanistan, yang meliputi pembangkit listrik tenaga air, panel surya dan bahan bakar fosil, memenuhi sekitar 22% dari kebutuhan negara.

