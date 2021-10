Merck Jual Pil Covid dengan Harga 40 Kali Lipat

Rabu, 6 Oktober 2021 | 23:32 WIB

New Jersey, Beritasatu.com- Molnupiravir, obat baru yang dipuji sebagai "kemajuan besar" dalam pengobatan Covid-19 dijual ke Amerika Serikat (AS) dengan harga 40 kali lipat. Seperti dilaporkan theintercept.com, Rabu (6/10/2021), Molnupirapir hanya menghabiskan biaya produksi US$ 17,74 (Rp 257.992).

Hal itu diungkap lewat laporan yang dikeluarkan minggu lalu oleh pakar harga obat di Harvard School of Public Health dan Rumah Sakit King's College di London. Merck menagih pemerintah AS sebesar US$712 (Rp 10,3 juta) untuk jumlah obat yang sama, atau 40 kali lipat dari harga produksi.

Pengumuman Jumat lalu bahwa obat baru Molnupiravir mengurangi risiko rawat inap di antara peserta uji klinis dengan penyakit sedang atau ringan menjadi setengahnya dapat memiliki implikasi besar bagi perjalanan pandemi virus corona.

Sebagai lawan dari antibodi monoklonal, pengobatan antivirus ini sebanding yang diberikan secara intravena dan akan mengurangi tingkat kematian. Molnupiravir diharapkan lebih banyak digunakan.

Dalam 29 hari pertama uji coba, tidak ada kematian yang dilaporkan di antara 385 pasien yang menerima obat tersebut. Sementara delapan orang yang menerima plasebo meninggal, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Merck dan Ridgeback Biotherapeutics, dua perusahaan yang bersama-sama meluncurkannya.

Selain memiliki implikasi besar bagi kesehatan, pil Molnupiravir dapat membawa keuntungan yang mengejutkan baik bagi Merck maupun Ridgeback Biotherapeutics.

Satu perusahaan kecil yang berbasis di Miami, Ridgeback melisensikan obat dari Emory University pada tahun 2020 dan dua bulan kemudian menjual hak seluruh dunia atas obat tersebut kepada Merck dengan harga yang tidak diungkapkan.

Meskipun Ridgeback tetap terlibat dalam pengembangan obat tersebut, beberapa orang menggambarkan kesepakatan itu sebagai "membalik."

Seperti sebagian besar obat-obatan di pasaran, molnupiravir dikembangkan dengan menggunakan dana pemerintah. Awalnya molnupiravir diselidiki sebagai pengobatan yang mungkin untuk ensefalitis kuda Venezuela.

Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan, satu divisi dari Departemen Pertahanan, menyediakan dana lebih dari US$10 juta (Rp 1455 miliar) pada tahun 2013 dan 2015 untuk Emory University, seperti yang diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh lembaga nirlaba Knowledge Ecology International.

Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, bagian dari Institut Kesehatan Nasional, juga memberi Emory lebih dari US$19 juta (Rp 276 miliar) dalam bentuk hibah tambahan.

Namun hanya Merck dan Ridgeback yang akan menuai keuntungan dari antivirus baru, yang menurut Quartz dapat menghasilkan sebanyak US$7 miliar (Rp 101 triliun) pada akhir tahun ini. Setelah pengumuman hasil uji klinis yang menggembirakan pada Jumat, harga saham Merck naik, sedangkan harga saham beberapa pembuat vaksin merosot.

Merck telah berjanji untuk membuat molnupiravir dapat diakses di seluruh dunia dan telah menandatangani perjanjian lisensi dengan lima perusahaan India yang memproduksi obat generik.

“Merck telah berkomitmen untuk menyediakan akses tepat waktu ke molnupiravir secara global, jika diizinkan atau disetujui, dan berencana untuk menerapkan pendekatan penetapan harga berjenjang berdasarkan kriteria pendapatan negara Bank Dunia untuk mencerminkan kemampuan relatif negara-negara untuk membiayai respons kesehatan mereka terhadap pandemi,” kata perusahaan itu dalam pengumuman hasil uji coba pada hari Jumat.

Perusahaan-perusahaan India berencana memberi harga obat itu kurang dari US$12 (Rp 174.368) untuk dosis lima hari, menurut laporan-laporan baru-baru ini.

Di AS, dan kemungkinan besar di banyak negara berpenghasilan menengah ke atas dan semua negara berpenghasilan tinggi, harga akan ditentukan oleh pasar. Memperhatikan bahwa pengobatan mungkin ditawarkan kepada orang-orang yang belum sakit parah dengan Covid-19, para pendukung kesehatan khawatir itu berarti beberapa di negara-negara ini tidak akan mampu membeli obat baru.

"Menawarkan seseorang perawatan senilai US$700 (Rp 10,1 juta) ketika mereka belum merasa sakit akan berarti bahwa banyak orang tidak akan menerimanya," kata Dzintars Gotham, seorang dokter di King's College Hospital di London dan rekan penulis laporan harga molnupiravir.

Menurut laporan itu, penetapan harga molnupiravir pada US$19,99 (Rp 290.468)saja akan memungkinkan perusahaan memperoleh margin keuntungan 10 %.

Melissa Barber, seorang kandidat doktor di Harvard School of Public Health dan rekan penulis laporan tentang molnupiravir, mengatakan bahwa, meskipun harganya tidak setinggi beberapa obat lain, kemungkinan masih akan menempatkan obat antivirus di luar jangkauan. dari beberapa orang saja yang dapat mengambil manfaat darinya.

Barber dan Gotham mengakui bahwa biaya US$ 17,74 untuk memproduksi pil antivirus selama lima hari adalah perkiraan. Tetapi mereka mengatakan bahwa algoritme yang dipakai, dan telah digunakan untuk memperkirakan biaya produksi untuk ratusan obat, cenderung menghasilkan perkiraan yang terlalu tinggi dalam jangka panjang.

