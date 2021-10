Turki Ajukan Pembelian Jet Tempur AS

Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Turki menentang peringatan AS untuk membeli sistem pertahanan udara S-400, kesepakatan yang dikhawatirkan NATO akan memungkinkan Rusia untuk menargetkan pesawat AS dan Eropa Barat. (Foto: AFP)

Ankara, Beritasatu.com- Turki dilaporkan membuat permintaan mengejutkan kepada Amerika Serikat (AS) untuk membeli 40 jet tempur Lockheed Martin F-16 dan 80 komponen untuk modernisasi pesawat tempur yang ada.

Seperti dilaporkan Arabnews, Sabtu (9/10/2021), permintaan itu datang meskipun ada sengketa atas F-35, akibat kesepakatan sistem pertahanan rudal Rusia. Namun menurut analisis, diplomasi akan menjadi kunci untuk membuat kemajuan setelah sanksi CAATSA.

Permintaan Turki tersebut harus disetujui oleh Departemen Luar Negeri AS dan kemudian oleh Kongres AS, saat Ankara akan membutuhkan upaya lobi lebih lanjut.

Firma hukum yang berbasis di Washington, D.C. Arnold & Porter baru-baru ini memperpanjang selama satu tahun kontrak lobi senilai US$ 1,5 juta (Rp 21,3 miliar) dengan Turki untuk “layanan penasihat strategis dan konsultasi hukum” atas partisipasinya dalam program jet tempur F-35.

Penghapusan Turki dari program F-35 pada 2019, setelah membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, menelan biaya sekitar US$ 1,4 miliar (Rp 19,9 triliun), karena telah memesan lebih dari 100 jet.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 29 September. Erdogan mengatakan Turki akan melanjutkan rencananya untuk membeli batch kedua S-400, meskipun ada sanksi AS pada Desember 2020, ketika AS memasukkan kepala dan tiga karyawan Turki ke daftar hitam Direktorat Industri Pertahanan AS.

Ankara dilaporkan sedang mempertimbangkan jalan baru kerja sama pertahanan dengan Rusia, termasuk produksi bersama mesin pesawat dan pesawat tempur.

Sine Ozkarasahin, seorang analis pada program keamanan dan pertahanan EDAM yang berbasis di Istanbul, berpikir bahwa setelah kehilangan F-35 dan terkena sanksi AS di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika lewat Sanksi pada industri senjatanya, permintaan terbaru ini pasti jalan keluar sampai batas tertentu.

“Saat ini, Turki tidak memiliki pesawat generasi kelima yang sangat penting untuk menjaga keunggulan militer vis-a-vis pesaing geopolitik Turki. Saat ini, Angkatan Udara Turki tidak memiliki solusi sementara yang layak,” kata Ozkarasahin kepada Arab News.

Armada jet tempur Turki sebagian besar terdiri dari F-16 Fighting Falcons generasi keempat buatan AS dan F-4 Phantom II yang lebih tua.

Pada Februari, otoritas pengadaan dan pertahanan Turki memulai program baru untuk meningkatkan umur struktural armada jet F-16 Block 30 yang ada di negara itu dari 8.000 jam terbang menjadi 12.000 jam.

Program upgrade dianggap oleh para ahli sebagai tanda bahwa Turki ingin mempertahankan F-16 sebagai armada utamanya sampai jet tempur asli yang direncanakan menjadi operasional.

Sumber: BeritaSatu.com