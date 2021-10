Selandia Baru Wajibkan Vaksin Covid-19 untuk Nakes dan Guru

Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:45 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Wellington, Beritasatu.com- Selandia Baru menyatakan akan segera mewajibkan sebagian besar tenaga kesehatan (nakes) dan guru untuk divaksinasi Covid-19. Seperti dilaporkan Al Jazera, Senin (11/10/2021), mandat vaksin datang ketika Selandia Baru berjuang untuk memadamkan wabah yang didorong oleh varian Delta.

Mandat vaksin baru, yang diumumkan pada hari Senin, memaksa dokter, apoteker, perawat komunitas, dan petugas kesehatan lainnya untuk divaksinasi sepenuhnya pada bulan Desember. Guru dan pekerja lain di sektor pendidikan harus divaksinasi lengkap pada Januari.

“Kami tidak dapat membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan, karena itulah kami mewajibkannya,” kata Chris Hipkins, menteri pendidikan Selandia Baru yang juga bertanggung jawab atas respons Covid-19 negara itu.

“Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi kami membutuhkan orang-orang yang bekerja dengan komunitas rentan yang belum divaksinasi untuk mengambil langkah ekstra ini,” tambahnya.

Selandia Baru sudah mewajibkan banyak orang yang bekerja di perbatasan untuk divaksinasi Covid-19. Mandat vaksin datang ketika otoritas kesehatan melaporkan 35 kasus baru, semuanya di kota terbesar Selandia Baru, Auckland.

Kota ini telah berada di bawah pembatasan Covid yang ketat sejak pertengahan Agustus ketika pihak berwenang mendeteksi satu kasus penularan komunitas.

Pembatasan di Auckland diperpanjang untuk satu minggu lagi pada hari Senin.

Ada total 1.622 kasus dalam wabah saat ini.

Infeksi terus-menerus, didorong oleh varian Delta yang sangat menular, memaksa pemerintah Perdana Menteri Jacinda Ardern untuk meninggalkan strategi lama "Covid Zero". Selandia Baru sekarang ingin hidup dengan virus melalui vaksinasi yang lebih tinggi.

“Selandia Baru berada di salah satu momen tersulit dan paling menantang dalam pandemi Covid-19 sejauh ini,” kata Ardern kepada wartawan di Wellington, Senin.

Namun, "ada jalan ke depan yang jelas" dalam beberapa bulan ke depan untuk hidup dengan lebih sedikit pembatasan, katanya, begitu negara itu mencapai tingkat vaksinasi yang lebih tinggi.

Sekitar 2,38 juta warga Selandia Baru sejauh ini telah sepenuhnya divaksinasi, atau sekitar 57% dari populasi yang memenuhi syarat, dengan para pejabat berjanji untuk mengakhiri karantina setelah 90 % dari populasi yang memenuhi syarat divaksinasi Covid.

“Mengingat kecepatan penyebaran Delta di seluruh negara kita, ini adalah panggilan yang berani, tetapi perlu untuk dilakukan,” kata Samantha Murton, presiden dari The Royal New Zealand College of General Practitioners.

Dalam upaya untuk mendorong vaksinasi Covid-19, pemerintah merencanakan vaksinasi "Sabtu Super" akhir pekan ini yang disamakan dengan hari pemilihan, ketika pusat vaksinasi akan dibuka sepanjang hari dan hingga malam hari.

Pemerintah juga mengumumkan pada Senin (11/10) perjanjian pembelian lanjutan untuk 60.000 program pil baru eksperimental oleh pembuat obat Merck, menunggu persetujuan oleh regulator Selandia Baru.

Sumber: BeritaSatu.com