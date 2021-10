Taliban Sebut AS Janjikan Bantuan ke Afghanistan

Selasa, 12 Oktober 2021 | 12:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kabul, Beritasatu.com- Taliban menyatakan Amerika Serikat (AS) telah menjanjikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Seperti dilaporkan Associated Press, Senin (11/10/2021), AS menolak untuk memberikan pengakuan politik kepada penguasa baru Afghanistan.

Pernyataan itu muncul di akhir pembicaraan langsung pertama antara bekas musuh sejak penarikan pasukan AS yang kacau pada akhir Agustus.

Pernyataan AS itu kurang definitif, hanya mengatakan bahwa kedua belah pihak "membahas pemberian bantuan kemanusiaan yang kuat dari Amerika Serikat, langsung kepada rakyat Afghanistan".

Pembicaraan itu terjadi ketika AS dan Inggris memperingatkan warganya pada Minggu malam untuk menjauh dari hotel di ibu kota, Kabul, khususnya Serena yang terkenal.

"Warga AS yang berada di atau dekat hotel Serena harus segera pergi," kata Departemen Luar Negeri AS, mengutip ancaman keamanan di daerah tersebut.

BACA JUGA AS dan Inggris Peringatkan Warganya di Afghanistan untuk Hindari Hotel

Dalam pembaruan saran untuk tidak melakukan perjalanan ke Afghanistan, Kantor Luar Negeri Inggris menyatakan: “Mengingat peningkatan risiko, Anda disarankan untuk tidak menginap di hotel, terutama di Kabul (seperti Hotel Serena).”

Serena adalah hotel mewah paling terkenal di Kabul, populer di kalangan pengunjung asing sebelum kota itu jatuh ke tangan Taliban delapan minggu lalu.

Taliban menyatakan pembicaraan yang diadakan di Doha, Qatar, "berjalan dengan baik". Washington membebaskan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan setelah setuju untuk tidak menghubungkan bantuan semacam itu dengan pengakuan formal terhadap Taliban.

Amerika Serikat memperjelas bahwa pembicaraan itu sama sekali bukan pembukaan pengakuan terhadap Taliban, yang mulai berkuasa pada 15 Agustus setelah pemerintah sekutu AS runtuh.

BACA JUGA Bom Meledak di Masjid Kunduz, 50 Warga Afghanistan Tewas

Juru bicara departemen luar negeri Ned Price menyebut diskusi itu "terus terang dan profesional", dengan AS mengulangi bahwa Taliban akan diadili berdasarkan tindakan mereka daripada kata-kata mereka.

"Delegasi AS berfokus pada masalah keamanan dan terorisme dan perjalanan yang aman bagi warga AS, warga negara asing lainnya dan mitra Afghanistan kami, serta pada hak asasi manusia, termasuk partisipasi yang berarti dari perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek masyarakat Afghanistan," kata Price.

Juru bicara politik Taliban Suhail Shaheen mengatakan menteri luar negeri sementara gerakan itu meyakinkan AS selama pembicaraan bahwa Taliban berkomitmen untuk melihat bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan oleh para ekstremis untuk melancarkan serangan terhadap negara lain.

BACA JUGA Taliban Tolak Tawaran AS untuk Kerja Sama Lawan ISIS

Namun, pada Sabtu, Taliban menolak kerja sama dengan Washington untuk menahan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang semakin aktif di Afghanistan.

Kelompok itu, musuh Taliban, telah mengaku bertanggung jawab atas sejumlah serangan baru-baru ini, termasuk bom bunuh diri Jumat yang menewaskan 46 minoritas Muslim Syiah. Washington menganggap ISIS sebagai ancaman teroris terbesar yang berasal dari Afghanistan.

“Kami mampu mengatasi Daesh secara independen,” kata Shaheen ketika ditanya apakah Taliban akan bekerja sama dengan AS untuk menahan afiliasi ISIS. Dia menggunakan akronim bahasa Arab untuk ISIS.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com