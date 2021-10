AS Gabung Lagi dengan Dewan HAM PBB

Jumat, 15 Oktober 2021 | 12:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jenewa, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) kembali bergabung dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Kamis (14/10/2021) setelah tiga setengah tahun keluar. Seperti dilaporkan Reuters, AS di bawah pemerintahan Donald Trump memilih keluar setelah menuding Dewan HAM bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Keanggotaan Amerika Serikat yang tidak ditentang, menerima dukungan 168 suara dalam pemungutan suara rahasia oleh Majelis Umum beranggotakan 193 negara. Dewan HAM di Jenewa terdiri dari 47 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB di New York.

Sepertiga dari dewan dipilih setiap tahun, dan negara-negara hanya dapat menjabat selama dua masa jabatan tiga tahun berturut-turut. Keanggotaan dibagi secara proporsional berdasarkan wilayah geografis.

Presiden AS Joe Biden menjabat pada Januari berjanji bahwa hak asasi manusia akan menjadi pusat kebijakan luar negerinya. Pemerintahan Biden tidak menghindar dari mengkritik Tiongkok atas Hong Kong, Xinjiang dan Taiwan dan memperingatkan Rusia.

Tetapi tinjauan Reuters terhadap catatan pemerintahan Biden sejauh ini menunjukkan kekhawatiran atas hak asasi manusia di negara lain telah beberapa kali dikesampingkan demi prioritas keamanan nasional dan keterlibatan dengan kekuatan asing.

"AS akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan betapa seriusnya pemerintahan Biden dalam menjadikan hak asasi manusia sebagai pusat kebijakan dalam dan luar negerinya," kata Direktur Human Rights Watch PBB Louis Charbonneau.

"Dengan banyak salah langkah sejauh ini, mereka harus menggunakan waktu mereka di dewan untuk mempromosikan hak asasi manusia di antara teman dan musuh," tambahnya.

Duta Besar AS untuk PBB di New York, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan Washington pada awalnya akan fokus pada apa yang dapat AS capai dalam situasi yang sangat membutuhkan, seperti di Afghanistan, Myamar, Tiongkok, Etiopia, Suriah, dan Yaman.

"Tujuan kami jelas: berdiri dengan pembela hak asasi manusia dan berbicara menentang pelanggaran dan membela hak asasi manusia," katanya seraya menambahkan Amerika Serikat juga akan "menentang perhatian dewan yang tidak proporsional terhadap Israel.

Marc Limon, direktur eksekutif lembaga kajian Universal Rights Group di Jenewa, mengatakan Amerika Serikat pada dasarnya hanya berfokus pada satu hal, yaitu Tiongkok, sejak terlibat kembali dengan dewan tersebut awal tahun ini sebagai pengamat.

“Serangan-serangan itu dan pembalasan Beijing menghisap oksigen dari semua pekerjaan penting Dewan Hak Asasi Manusia lainnya. Banyak negara muak, karena mereka tidak ingin melihat sistem multilateral disandera oleh permainan kekuatan geopolitik besar ini,” keluhnya.

Limon mendesak Amerika Serikat untuk memperluas fokusnya untuk memenangkan kembali dukungan dari negara-negara berkembang yang telah hangat ke Beijing selama ketidakhadiran AS.

Kepada wartawan pada Rabu (13/10), Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Jenewa, Chen Xu berharap Washington akan melakukan dialog yang konstruktif dan mencoba untuk tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai kendaraan politik setelah kembali ke dewan.

